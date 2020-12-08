Как повлияет на рынок недвижимости повторное введение чрезвычайного положения?

Вновь начались разговоры о повторном введении чрезвычайного положения – что оно может означать для сектора недвижимости, и какое влияние окажет на цены на недвижимость? Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман считает, что, по мнению некоторых экономистов, с введением чрезвычайного положения уже опоздали.
«Еще в сентябре, в ходе бесед в узком кругу, экономические эксперты пришли к единому мнению: лучше месячная пауза в хозяйственной деятельности, чем страх и паника, испытываемые на протяжении нескольких месяцев, и кульминацией которых все равно станет запирание всего общества на замок», – сказал Сооман.
«Вовсе не нужно быть Эйнштейном для понимания того, что если во многих местах проблема уже вышла из-под контроля, то такого же развития событий можно ожидать и у нас. Эстонские вирусологи и математики уже на протяжении нескольких месяцев составляли графики и описывали сегодняшнюю ситуацию. И они не так сильно ошибались в своих расчетах. Однако те, кто принимает решения, – не математики, а политики, которые беспокоятся, прежде всего, о будущем количестве голосов на выборах.
Важно помнить, что практика затягивания принятия важного решения может нанести еще больший ущерб, что подтверждает хотя бы печальный опыт Швеции. В конце лета предприниматели неоднократно обращались к правительству, убеждая его вновь остановить общественную жизнь на один месяц, что позволило бы справиться с этой напастью, однако все просьбы были проигнорированы.
Теперь же у нас больше заболевших и больше скончавшихся, медицинские работники просто хватаются за голову, а вся сфера экономики может получить еще больший удар, поскольку на смену «кашлю», продолжавшемуся на протяжении нескольких месяцев, в худшем случае может прийти глубокая экономическая кома, наступления которой не желает никто», – сказал Сооман.
«Если вакцина не поступит в ближайшем будущем, а противники масочного режима продолжат свою кампанию, то сильнейший удар будет нанесен уже всему обществу, в том числе и экономике, включая сектор недвижимости. И произойти это может по той причине, что чем дольше длятся ограничения, тем меньше требуется рабочих рук, то есть растет безработица и возникает все больше должников. Чем больше становится должников, тем больше проводится принудительных продаж, а чем больше возникает принудительных продаж, тем большее давление они оказывают на снижение стоимости недвижимости. Простая логика, подтверждение которой мы наблюдали и во время первого экономического кризиса, – подтвердил Сооман. – По всей видимости, ситуация все же не усугубится до такой степени, однако, в любом случае советую людям и предприятиям экономить и потреблять в рамках разумного, чтобы пережить трудные времена».