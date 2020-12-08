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Сравнение мер по сдерживанию коронавируса со слоями ломтиков швейцарского сыра кому-то может показаться тривиальным, однако по мнению вирусолога Иэна Маккея, лучшую аналогию трудно подобрать.

«Ни одна из мер по защите от Covid-19 не работает сама по себе на все сто процентов, - говорит доцент Университета Квинсленда, - но когда мы совмещаем все эти ломтики (читай - меры), мы создаем надежный защитный барьер».

Как взаимодействуют слои и дыры

В предложенной Маккеем модели каждый ломтик швейцарского сыра (превентивная мера) имеет дырки (недостатки). Но когда мы располагаем их слоями, они дают хорошую защиту от вируса.

«К примеру, мы знаем, что маски помогают, но одних масок недостаточно , - говорит ученый. - Вакцины - это тоже очень хорошо, но только вакцины пандемию не остановят».

Модель борьбы с коронавирусом BBC

По словам Маккея, жизненно важно учитывать все слои защиты, а не полагаться лишь на какой-то один.

«Не все маски одинаково эффективны, и не все носят их правильно», - приводит пример ученый, по мнению которого социальное дистанцирование все же является самой важной мерой в борьбе с распространением коронавируса.

При этом Маккей говорит, что не нужно пренебрегать и такими мерами, как мытье рук, а кашлять или чихать лучше в платок или хотя бы в рукав.

Другие «слои сыра» - это снижение времени, проведенного в людных местах, или установка вентиляции и систем фильтрации воздуха в закрытых пространствах.

Вместе все эти меры повышают превентивный эффект.

A woman volunteer takes part in a Covid-19 vaccine test in the United States Getty Images По словам Маккея, одной вакцины мало, чтобы положить конец пандемии

Ну а что за линия проходит через все дыры в каждом отдельно взятом слое? «Недостатки нескольких слоев складываются вместе, что в разных случаях открывает дорогу вирусу, - объясняет Маккей. - Вот почему для снижения рисков необходимо принимать комплексные меры. Ведь чем больше слоев, тем легче перекрыть дыры».

«Если в одной комнате собралось несколько человек, и расстояние между ними невелико, но комната при этом хорошо проветривается, у собравшихся меньше шансов заразиться, чем если бы вентиляция отсутствовала, - продолжает он. - Таким образом, применяя разные превентивные меры, вы снижаете риск распространения вируса».

Накопительный (кумулятивный) эффект

Собственно, модель швейцарского сыра была предложена еще в 1990-е годы, когда на ее примере профессор Манчестерского университета Джеймс Ризон объяснял, как и почему в сложных системах происходят сбои и провалы. Эту модель чаще всего используют при анализе рисков в таких сферах, как авиация, строительство и медицина.

Творение Ризона еще называют моделью кумулятивного эффекта.

A crowd wearing face masks in Hong Kong Getty Images Избегать людных мест и держать дистанцию - одно из главных правил Маккея

Маккей убежден, что эта модель отлично демонстрирует, как можно снизить риски заболеваемости коронавирусом и иными сходными вирусами.

«Из-за самой структуры нашего общества и наших привычек даже с вакциной пандемия неизбежно затронет множество людей, - говорит он. - Поэтому очевидно одно: чем больше мер мы примем, тем лучше».

Личная и коллективная ответственность

В своей модели Маккей делает различие между стратегиями личной и общей ответственности за борьбу с распространением Covid-19.

Некоторые методы, вроде использования маски и мытья рук, могут применяться на индивидуальном уровне. Другие, такие как локдауны, требуют вмешательства на общественном уровне.

Маска - это хорошо, однако в модели швейцарского сыра - это лишь один слой защиты Christoph Hetzmannseder/Getty Images Маска - это хорошо, однако в модели швейцарского сыра - это лишь один слой защиты

Один из самых значимых «слоев» с точки зрения общей ответственности, по мнению Маккея, - это информация, которую правительства дают людям о предпринимаемых шагах и мерах. «Дезинформация - это растущая во всем мире проблема, и мы должны относиться к ней со всей серьезностью», - считает он.

Особенно тревожит Маккейя распространение фальшивок через соцсети.

«Некоторые теории (не имеющие под собой никакой научной основы) могут распространяться в интернете многими людьми и разрушать все наши защитные слои, потому что они меняют представление людей о масках и других элементах защиты», - говорит профессор.

Ученый особо подчеркивает, как важно соблюдать введенные властями меры, такие как ношение масок, дистанцирование и ограничение передвижения.