Как одна глупость меняет жизни людей уже сотни лет

Для каждого молодого человека мир уникален, полон приключений и знаний. Максимализм молодых людей может привести к излишней самоуверенности, что впоследствии частично отражается на решениях и действиях. Когда вы попадаете не в ту компанию или выбираете неправильный способ, чтобы скрасить свой скучный вечер, решимость, формирующая характер, может сыграть крайне пагубную роль.

Самая ранняя история человечества подтверждает пристрастие людей к одурманивающим веществам. Наркотики очень часто использовались священниками для религиозных церемоний (например, мухомор muscaria) или в медицинских целях (например, опиум). Но поворотный момент в употреблении наркотиков наступает не раньше XIX века.

В рассказе Оскара Уайльда «Портрет Дориана Грея» рассказывается об опиумных клубах: «Опиумные дома, где можно купить мечту, пещеры ужаса, где безумие новых грехов могло разрушить память о старых грехах». Благодаря этой фразе можно понять, насколько люди ценили вызывающие привыкание вещества и что они были готовы сделать, чтобы получить их. Опиумные войны, сопровождавшие глобальную популяризацию опиума, обеспечили экономический рост и умопомрачительную прибыль Англии XIX века. Опиумные дома, массово открывшиеся в Соединенных Штатах, Канаде, Англии и Франции, положили начало эпидемии, которая до сих пор крепко сжимает горло человечества.

1960-е были временем социальных потрясений, войн, яркого творчества и неиспользованных возможностей. Мейнстримная культура и контркультура, в которой царила вера в добро и любовь, где катализатором выступала дурь, разделяла веру в то, что жизнь прекраснее с химией. Развитие науки и новые химические открытия расширили список удивительных лекарств, но их популярность среди населения, как и вред, наносимый потребителю, положили конец их абсолютной доступности.

Ограничение на продажу наркотических веществ после обнаружения пугающих эффектов привело к их нелегальной продажи повсюду, как на углах спальных районов, так и у школ. Наркотики превратились из лекарственных веществ в запрещенный законом райским плод, который человек безумно хочет вкусить. Молодые люди, следуя примеру своих старших друзей, начали все больше и больше открывать для себя неограниченный потенциал эмоций и переживаний, который стал возможен благодаря какой то горочке неизвестного порошка или шприцу с жидкостью. Доступность можно считать смертельным фактором, который по сей день преследует как молодых, так и взрослых людей.

Спектакль театра Угала «Как я стал НАРКОМАНОМ», основанный на одноименной книге, открывает дверь в мир молодого человека, который находится рядом с нами, но о котором общество решило забыть. Спектакль дает голос тем, у кого его никогда не было. Режиссер Валло Кирс, используя минималистские декорации и семерых актеров, играющих сразу несколько ролей, создает уникальное ощущение присутствия, как если бы наблюдатель был одним из персонажей, частью массы, которая находится в агонии и мучениях и которую мы называем «наркоманами». Постановка расширяет представление об этой теме теме и ее крайне полезно посмотреть подростку, поскольку она создает не приукрашенную картину происходящего, избегая лжи и мифов.

Невозможно обойти или каким-либо образом игнорировать неизбежное влияние наркотиков на человечество. Тень наркотиков в основном затрагивает молодых людей, подвергая опасности подрастающее поколение. Имея правильное представление о наркотических веществах, мы можем стремиться к безопасному и счастливому обществу, как и сделать его явью.