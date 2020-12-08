Коронавирус проник в еще один дом призрения

«У них могут быть разные источники заражения, а могут быть те же самые, - сказала руководитель Западного региона Департамента здоровья Кадри Юхкам. Это подтвердил и руководитель дома призрения Кристо Приймяги. «Пока невозможно сказать, заразил ли один другого или они заразились отдельно», - отметил Приймяги.

По словам Приймяэ, последний раз оба зараженных были на работе в прошлую среду, и ни у кого из проживающих в доме призрения или сотрудников нет симптомов болезни. Приймяги добавил, что с весны используются средства индивидуальной защиты, а помещения дезинфицируются.

«Есть план на каждый сценарий, но о них мы поговорим, когда будут известны результаты», - добавил Приймяги.

Глава дома призрения сказал, что, скорее всего, пробы для проведения анализов на коронавирус будут взяты во вторник у более 150 человек.