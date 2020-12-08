Вт, 8.12.2020
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Трийн Терамяэ
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На Таллиннской окружной дороге вырастет объект за 120 миллионов евро

Будущий логистический парк.

ФОТО: Hammerhead OÜ

Hammerhead OÜ начинает строительство нового логистического парка Ringtee Äripark на Таллиннской окружной дороге. Приобретенная на прошлой неделе недвижимость находится в волости Кийли недалеко от перекрестка Таллиннской окружной дороги и шоссе Курна-Тухала. Стоимость строительства составляет около 120 миллионов евро.

«Это быстро развивающийся район на Таллиннской окружной дороге, и в ближайшие годы там ожидаются серьезные изменения. Согласно планировке, в логистическом парке можно построить почти 350 000 квадратных метров производственных и коммерческих зданий, но мы делаем ставку, прежде всего, на качество среды и застраивать территорию в полном объеме не собираемся», - сказал Тоомас Саламяэ, член правления предприятия Restate Property Advisors OÜ, выступающего в проекте партнером по продажам.  

Плотность движения на Таллиннской окружной дороге неуклонно растет, и с появлением новых каналов обслуживания настало время для активного развития логистического бизнеса. За последние годы дорога была существенно отремонтирована и расширена. Все транспортные развязки и дорожное покрытие были обновлены практически в полном объеме – от Виа Балтика до Петербургского шоссе.

В последние годы также была завершена обслуживающая данный район транспортная развязка Ваэла. В прилегающих регионах быстро развивается жилая среда, которая давно ждет создания здесь услуг и рабочих мест.  

Член правления Hammerhead Расмус Тали добавил: «Для нас это инвестиции ключевого значения. Общий объем инвестиций в логистический парк площадью более 20 гектаров составляет около 120 миллионов евро, а его строительство займет более семи лет. Для нас стало решающим, что территория уже имеет действующую детальную планировку, которая позволяет немедленно приступить к проекту. До сих пор предприятие Hammerhead фокусировалось на небольших складских, производственных и офисных помещениях в Таллинне, но цель этого проекта – вывести на рынок недалеко от столицы крупные производственные и складские площади по более низкой, чем обычно цене».  

Развитием Ringtee Äripark будет заниматься Hammerhead OÜ и Eventus Ehitus OÜ, а партнером по продажам станет Restate Property Advisors. 

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