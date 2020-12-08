На Таллиннской окружной дороге вырастет объект за 120 миллионов евро

«Это быстро развивающийся район на Таллиннской окружной дороге, и в ближайшие годы там ожидаются серьезные изменения. Согласно планировке, в логистическом парке можно построить почти 350 000 квадратных метров производственных и коммерческих зданий, но мы делаем ставку, прежде всего, на качество среды и застраивать территорию в полном объеме не собираемся», - сказал Тоомас Саламяэ, член правления предприятия Restate Property Advisors OÜ, выступающего в проекте партнером по продажам.

Плотность движения на Таллиннской окружной дороге неуклонно растет, и с появлением новых каналов обслуживания настало время для активного развития логистического бизнеса. За последние годы дорога была существенно отремонтирована и расширена. Все транспортные развязки и дорожное покрытие были обновлены практически в полном объеме – от Виа Балтика до Петербургского шоссе.

В последние годы также была завершена обслуживающая данный район транспортная развязка Ваэла. В прилегающих регионах быстро развивается жилая среда, которая давно ждет создания здесь услуг и рабочих мест.

Член правления Hammerhead Расмус Тали добавил: «Для нас это инвестиции ключевого значения. Общий объем инвестиций в логистический парк площадью более 20 гектаров составляет около 120 миллионов евро, а его строительство займет более семи лет. Для нас стало решающим, что территория уже имеет действующую детальную планировку, которая позволяет немедленно приступить к проекту. До сих пор предприятие Hammerhead фокусировалось на небольших складских, производственных и офисных помещениях в Таллинне, но цель этого проекта – вывести на рынок недалеко от столицы крупные производственные и складские площади по более низкой, чем обычно цене».