На Таллиннской окружной дороге вырастет объект за 120 миллионов евро

Hammerhead OÜ начинает строительство нового логистического парка Ringtee Äripark на Таллиннской окружной дороге. Приобретенная на прошлой неделе недвижимость находится в волости Кийли недалеко от перекрестка Таллиннской окружной дороги и шоссе Курна-Тухала. Стоимость строительства составляет около 120 миллионов евро.
«Это быстро развивающийся район на Таллиннской окружной дороге, и в ближайшие годы там ожидаются серьезные изменения. Согласно планировке, в логистическом парке можно построить почти 350 000 квадратных метров производственных и коммерческих зданий, но мы делаем ставку, прежде всего, на качество среды и застраивать территорию в полном объеме не собираемся», - сказал Тоомас Саламяэ, член правления предприятия Restate Property Advisors OÜ, выступающего в проекте партнером по продажам.
Плотность движения на Таллиннской окружной дороге неуклонно растет, и с появлением новых каналов обслуживания настало время для активного развития логистического бизнеса. За последние годы дорога была существенно отремонтирована и расширена. Все транспортные развязки и дорожное покрытие были обновлены практически в полном объеме – от Виа Балтика до Петербургского шоссе.
Член правления Hammerhead Расмус Тали добавил: «Для нас это инвестиции ключевого значения. Общий объем инвестиций в логистический парк площадью более 20 гектаров составляет около 120 миллионов евро, а его строительство займет более семи лет. Для нас стало решающим, что территория уже имеет действующую детальную планировку, которая позволяет немедленно приступить к проекту. До сих пор предприятие Hammerhead фокусировалось на небольших складских, производственных и офисных помещениях в Таллинне, но цель этого проекта – вывести на рынок недалеко от столицы крупные производственные и складские площади по более низкой, чем обычно цене».
Развитием Ringtee Äripark будет заниматься Hammerhead OÜ и Eventus Ehitus OÜ, а партнером по продажам станет Restate Property Advisors.