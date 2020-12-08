В тюрьмах Эстонии коронавирус демонстрирует признаки отступления

Коронавирус в эстонских тюрьмах отступает: в понедельник в пенитенциарных заведениях новых случаев заражения не зафиксировано.
В настоящий момент в Вируской тюрьме наблюдается четыре активных случая коронавируса среди заключенных и пять — среди охранников.
В Таллиннской тюрьме активных случаев коронавируса среди заключенных нет, но больны два охранника.
В понедельник в Тартуской тюрьме среди заключенных коронавирус не был выявлен. Охранники, у которых ранее обнаружили коронавирус, уже выздоровели. Таким образом, среди охранников Тартуской тюрьмы активных случаев коронавируса нет.