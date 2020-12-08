Вт, 8.12.2020
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Катри Райк
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  • В тюрьмах Эстонии коронавирус демонстрирует признаки отступления
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В тюрьмах Эстонии коронавирус демонстрирует признаки отступления

Тюрьма.

ФОТО: Tairo Lutter

Коронавирус в эстонских тюрьмах отступает: в понедельник в пенитенциарных заведениях новых случаев заражения не зафиксировано.

В настоящий момент в Вируской тюрьме наблюдается четыре активных случая коронавируса среди заключенных и пять — среди охранников.

В Таллиннской тюрьме активных случаев коронавируса среди заключенных нет, но больны два охранника.

В понедельник в Тартуской тюрьме среди заключенных коронавирус не был выявлен. Охранники, у которых ранее обнаружили коронавирус, уже выздоровели. Таким образом, среди охранников Тартуской тюрьмы активных случаев коронавируса нет.

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