Великобритания первая среди стран Запад начинает массовую вакцинацию от COVID-19

Первыми вакцину получат постояльцы домов престарелых и работающие в них сотрудники. Кроме того, приоритет отдается медперсоналу и пожилым людям старше 80 лет.

В Англии выбрали 50 больниц, которым будет отведена ведущая роль при вакцинации. В Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии также выбраны специализированные пункты с этой целью.

"Эта неделя войдет в историю, поскольку мы начинаем вакцинацию от COVID-19", - сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Британские власти будут использовать вакцину, разработанную Pfizer и BioNTech. Вакцину изготавливают в Бельгии, ее нужно хранить при температуре -70C. Ранее компании заявили о 95% эффективности препарата в третьей - финальной - стадии клинических испытаний. Таким образом, Великобритания станет первой из западных стран, начавшей массовую вакцинацию населения от коронавируса.

Между тем, недавний опрос Opinium Research показал, что более трети британцев (35%) не хотят прививаться от COVID-19. 48% из не желающих вакцинироваться респондентов опасаются, что вакцина недостаточно безопасна, 47% считают ее недостаточно эффективной, а 55% боятся ее побочных действий.

Великобритания приобрела у Pfizer и BioNTech 40 млн доз вакцины, что достаточно для вакцинации 20 млн человек. Вакцина состоит из двух доз, которые вводятся с интервалом в 21 день.

Наибольшая часть вакцин поступит лишь в 2021 году. До конца нынешнего года в Великобритании ожидают 4 млн доз. В течение этой недели власти рассчитывают располагать 800 тыс. доз.

Ранее The Mail On Sunday сообщало, что королева Великобритании Елизавета II вместе с супругом, принцем Филиппом сделают прививку от коронавируса. При этом в Букингемском дворце не стали комментировать эту информацию. По данным издания, ведутся также обсуждения относительно вакцинации принца Чарльза и принца Уильяма.