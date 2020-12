Вокруг бизнес-партнеров Хейти Хяэля сгущаются подозрения в отмывании денег

Связи с нынешними бизнес-партнерами

Находящийся в Мууга на улице Вирна, 6 центр складской логистики, где работает Antonio Trade, принадлежит фирме AS Komerk. До середины 2005 года Санду Губан являлся членом совета этой фирмы, в то же время являясь ее реальным получателем прибыли через предприятие Intersad AS. После в состав дольщиков предприятия вошел Стройков, который еще в 2017 году входил в состав совета Komerk. Сейчас фирма принадлежит Анастасии Нилиной, отец которой Борис Нилин в свою очередь является членом правления Esterson OÜ. Последнее является дочерним предприятием Esterson Enterprises SA, которое участвовало в деле Магнитского.

По информации Postimees, кроме Azor Business Ltd предприятие AS Komerk переводило деньги еще двум принимавшим участие в деле Магнитского офшорным фирмам - Profstar Business и Finstar Projects Corp. В 2005 году Губан продал Intersad AS, через который являлся акционером Komerk, предприятию Nordmet AS, который, в том числе, был одним из важнейшим партнеров по сделкам предприятия Antonio Trade. Также членом правления расположенного в Швейцарии дочернего предприятия Nordmet - Nordmet SA — был Марк Оливьер Рене Голльерон, который являлся одним из ключевых фигур в предполагаемом деле об отмывании денег бежавшего из Казахстана политика Виктора Храпунова.