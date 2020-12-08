Вокруг бизнес-партнеров Хейти Хяэля сгущаются подозрения в отмывании денег

Входящее в концерн Alexela предприятие Kiviõli Keemiatööstus в октябре получило от государственного фонда KredEx на единых со скандальным проектом Porto Franco условиях кредит на сумму в 37 миллионов евро.

Хяэль: пусть отмывание денег докажут следственные органы

Руководитель Alexela Хейти Хяэль не видит проблемы в том, что у СМИ возникли подозрения к его бывшим и нынешним партнерам в плане отмывания денег. ФОТО: Raul Mee

По словам создателя Alexela Хейти Хяэля, у его предприятия нет общих коммерческих интересов с Валерием Сикорским уже более десяти лет. Хяэль припомнил, что Сикорский был дольщиком Alexela всего несколько лет, после чего продал свою долю в предприятии: «Он получил от нас все деньги и небольшую прибыль сверху. В итоге он переехал обратно в Россию». Хяэль отметил, что Сикорский был тем человеком, который не смог справиться с коммерческой культурой, установившейся за пределами России: «И расстаться с Бидило во многом пришлось потому, что он не подошел для этой культуры».

Говоря о Романе Стройковом, Хяэль признал, что не слышал такого имени: «Конечно, я никогда не общался с этим человеком». Он добавил, что поэтому он не слышал и о том, что Стройков будто бы был связан с Санду Губаном.

Губана, по словам Хяэля, он знает уже много лет по совместному топливному бизнесу: «Он с разными предприятиями был клиентом наших терминалов в течение последних 18 лет. Скажу о Санду одну фразу: если кто-то хочет себе бизнес-партнера, с которым можно пойти в разведку, то Санду является именно таким человеком».

Руководитель Alexela не видит проблемы в том, что в СМИ в отношении многих его прежних и нынешних партнеров возникло подозрение в отмывании денег: «С этой темой отмывания денег есть две вещи. То, что происходило 18 лет назад, нельзя рассматривать через свод законов, действующих сегодня. Поскольку в таком случае предпринимателей, о которых можно было бы сказать, что они не занимались отмыванием денег, сейчас не существовало бы. Во-вторых, тем, кто отмывает деньги, на мой взгляд, можно назвать только того, в отношении которого имеется соответствующий приговор суда. До того это неуместно».

Что касается Trafigura, то речь, по словам Хяэля, идет о глобальном предприятии, которое бесспорно зарабатывает самую большую прибыль в развивающихся странах: «Коммерческая культура там, конечно, иная. Trafigura живет и процветает в мире, показав в прошлом году свой самый лучший результат. Так что у фирмы все очень хорошо, и если эстонские СМИ пишут, что это тот, кто отмывает деньги, то почему-то все мировые крупные банки его любят».