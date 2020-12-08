Вокруг бизнес-партнеров Хейти Хяэля сгущаются подозрения в отмывании денег

Остаться на плаву оказавшемуся на смене столетий в затруднительном положении Alexela помог российский капитал. Из некогда сети заправок к сегодняшнему дню сложился крупный концерн энергетического сектора, который спонсирует культурные мероприятия, поддерживает филармонию и в качестве сособственника Õhtuleht имеет коммерческие интересы и в журналистике. Зарубежные инвесторы в выстроенном Хейти Хяэлем концерне с годами менялись, но подозрения в международном отмывании денег сгущаются над ними со все большей силой, пишет Postimees.
Ведущий к Муугаскому терминалу удобрений длинный прямой отрезок дороги по ночам является одним из излюбленных мест подпольных соревнований на ускорение, но намного интереснее жгущих шины спортивных автомобилей является то, что происходит по ту сторону колючей проволоки в свободной зоне порта Мууга. Там можно найти предприятия, в отношении которых, с одной стороны, назревает подозрение в международном отмывании денег, а с другой стороны, их связи ведут к местной бизнес-элите.
Рядом с терминалом зерна по адресу Вирна, 6 располагается оказавшаяся в центре скандала, связанного с отмыванием денег, фирма Antonio Trade OÜ. Нынешним собственником предприятия является Роман Стройков, но запустил его Валерий Сикорский, — бывший акционер Alexela Oil AS – который приехал в Эстонию весной 2002 года по приглашению Хейти Хяэля. Это было непростое время для предприятия — четыре года подряд фирма заканчивала с убытками. Когда Налоговый департамент в 2003 году выставил требование почти на 23 миллиона крон (более полутора миллиона евро) для защиты было подано банкротное заявление. Тогда государство обвиняло Alexela в масштабном уклонении от налогов.
Деньги с Востока подняли Alexela со дна
Чтобы спастись от трудностей Сикорскому продали большую долю в сети заправок. Соучредитель фирмы, а тогда и член совета Юхан Кольк прокомментировал, что выбирать можно было из нескольких инвесторов, но репутация Сикорского была более понятной. Несколько лет спустя Пааво Кангур уже писал о Хейти Хяэле, как о «правой руке в Эстонии швейцарского крупного предпринимателя русского происхождения Валерия Сикорского». По документам, связь Сикорского с Alexela была короткой: уже в 2006 году он вышел из круга дольщиков и сосредоточился на других бизнесах.
Но и их жизнь была не самой примерной. Деревообрабатывающая фирма Boxer Timber Group скончалась с приходом экономического кризиса, так и не вернув Фонду развития предпринимательства определенную к возврату дотацию в размере 260 000 евро. А в отношении Antoni Trade OÜ имеется сильное подозрение, не является ли официально занимающееся оптовой торговлей предприятие в действительности прикрытием для основанном на торговле международном отмывании денег. И хотя фирма годами должна была экспортировать бытовую электронику, металл и другой товар на миллионы евро главным образом в Россию и Гонконг, ссылок на оптового продавца Antonio Trade в инфопространстве этих стран считайте, что нет.
Сайт фирмы обычно молчаливо эстоноязычный, в том числе если смотреть его с российских и гонконгских IP-адресов. В готовых экономических отчетах одна некорректность наслаивается на другую. Оценка проанализировавших их по просьбе Postimees аудиторов оказалась единой: «Жизненно недостоверно. В отчетах не отражена важная дополнительная информация, которая исходит из общих принципов бухгалтерии и должна отвечать показанным в годовых отчетах объемам коммерческой деятельности».
Но имеются и прямые указывающие на отмывание денег обстоятельства. В период 2009-2013 годов Antonio Trade перевел 103 миллиона долларов офшорной фирме Azor Business Limited. Речь идет о зонтичной фирме, которая по данным фонда Билла Браудера, участвовала в отмывании денег по делу Магнитского. Более того, Antonio Trade вместе с другими предприятиями находился в эпицентре аферы потерявшего лицензию из-за игнорирования требований по борьбе с отмыванием денег мелкого российского банка «Эксперт».
Валерий Сикорский, конечно, ушел из Antonio Trade в 2010 году, и теперь собственником фирмы является Роман Стройков, но предприниматели были связаны друг с другом и в другой деятельности.
Кроме банка «Эксперт» они входили в число собственников ушедшего со скандалом на дно мелкого банка «Бумеранг». Также в 2017 при спутанных обстоятельствах из-под их контроля вышел находящий во Пскове завод электроники, причем связанные с предположительно незаконной передачей завода документы сгорели в странном пожаре. Но именно Псков является тем местом, где вновь выплывают связи с Alexela.
Связи с нынешними бизнес-партнерами
В игру вступает имеющий в Alexela с 200-миллионным оборотом долю в 49 процентов, давний бизнес-партнер Хейти Хяэля Санду Губан. Губан был и руководителем эстонского филиала находящегося во Пскове «Псковнефть-Терминала», но директором материнского предприятия являлся Георгий Иванович Губан. Последний заодно входил в совет фирмы Сикорского «Псковсельхозснаб». Согласно имеющимся в распоряжении Postimees документам, в 2010 году, Antonio Trade дал кредит в размере десяти миллионов евро принимавшим участие в афере банка «Эксперт» предприятиям Re-Porto и KangaRus, которые в свою очередь одолжили деньги «Псковсельхозснабу». Более того, «Псковсельхозснаб» Сикорского являлся дольщиком теперь уже ликвидированного предприятия «Псковнефтегаз», у которого был тот же контактный телефон, что и в «Псковнечь-Терминал» Губана.
Находящийся в Мууга на улице Вирна, 6 центр складской логистики, где работает Antonio Trade, принадлежит фирме AS Komerk. До середины 2005 года Санду Губан являлся членом совета этой фирмы, в то же время являясь ее реальным получателем прибыли через предприятие Intersad AS. После в состав дольщиков предприятия вошел Стройков, который еще в 2017 году входил в состав совета Komerk. Сейчас фирма принадлежит Анастасии Нилиной, отец которой Борис Нилин в свою очередь является членом правления Esterson OÜ. Последнее является дочерним предприятием Esterson Enterprises SA, которое участвовало в деле Магнитского.
По информации Postimees, кроме Azor Business Ltd предприятие AS Komerk переводило деньги еще двум принимавшим участие в деле Магнитского офшорным фирмам - Profstar Business и Finstar Projects Corp. В 2005 году Губан продал Intersad AS, через который являлся акционером Komerk, предприятию Nordmet AS, который, в том числе, был одним из важнейшим партнеров по сделкам предприятия Antonio Trade. Также членом правления расположенного в Швейцарии дочернего предприятия Nordmet - Nordmet SA — был Марк Оливьер Рене Голльерон, который являлся одним из ключевых фигур в предполагаемом деле об отмывании денег бежавшего из Казахстана политика Виктора Храпунова.
Подводя итог, можно сказать, что с какого угла не посмотри на бизнес-сеть того времени, в глаза бросается связь участников процесса с возникшим подозрением в международном отмывании денег, причем имена в Б-картах, конечно, меняются, но круг лиц остается прежним. Санду Губан сам подтвердил изданию, что знает Романа Стройкова, но никоим образом с ним не связан. Он знает и собственников Normed AS и в прошлом имел с ними коммерческие отношения, но сейчас этих связей нет. Также, по его словам, сейчас у него нет коммерческих дел с Георгием Ивановичем Губаном, которому он якобы приходится родственником, но степень родства все же не уточняется.
По поводу AS Komerk Губан ответил письменно: «В течение короткого времени (и очень давно, 15 лет назад) через другие фирмы я являлся собственником AS Komerk. Акции AS Intersad были куплены через центральный депозитарий у прежнего собственника, но я не участвовал в повседневном управлении фирмами Intersad и Komerk, был там лишь членом совета». Губан отрицает любые связи как с Antonio Trade OÜ, так и с любой схемой по отмыванию денег, утверждая, что слышит о подобном подозрении впервые от Postimees.
Сикорский исчез из местных СМИ
О банковской афере Романа Стройкова писали и в эстонских СМИ, но с одним странным нюансом. Если опирающиеся на судебные решения СМИ России и Латвии называют Стройкова и Сикорского коммерческим тандемом, то, из эстонских публикаций последний словно последовательно удален. Например, «Новая газета — Балтия» в статье «Банкиры» упоминает Сикорского 14 раз, а адаптированный материал в Äripäev Сикорского не указывает. И в рассказывающей о Стройкове и Antonio Trade статье Eesti Päevaleht «FinCEN Files: ведущий эстонский богач провернул сотни миллионов и повесил подозрение в отмывании денег сразу на четыре банка» ссылаются на материал «Новой Газеты» - «Случай со смартфонами», в которой указываются как Сикорский, так и его связь с Antonio Trade. Но в материале эстонского издания о Сикорском нет ни слова.
Объяснить совпадение можно и иными обстоятельствами, но нельзя не заметить факта, что в числе прочего у Alexela имеются коммерческие интересы в СМИ, поскольку вместе с Express Grupp предприятие является сособственником Õhtuleht Kirjastus AS. Причем в состав этого предприятия входит и Тоомас Вирро, который является членом правления Alexela Bunkering OÜ, на 49 процентов принадлежащего Хубану.
В случае Сикорского нужно упомянуть, что, по данным российских СМИ, он вхож в близкий круг собственника «Северсталь», фаворита Путина — Алексея Мордашова. А входящий в «Северсталь Групп» «Северстальтранс» является инвестором предприятия Олега Осиновского Spacecom.
Подозрения к другим инвесторам
Вопросы в отношении Хейти Хяэля и его нынешнего партнера Губана одной только сетью заправок не ограничиваются. Власти Италии расследуют возможную связь Игоря Бидило с отмыванием денег. В начале прошлого десятилетия Бидило принадлежали 50 процентов акций Alexela Grupp. Проблемы возникли и у сособственника Alexela Logistiсcs, ставшего после торговли с российскими богачами глобальным гигантом Trafigura. После утечки документов из FinCEN — учреждения, относящегося в Министерству финансов США и собирающего всю информацию об отмывании денег и иных финансовых преступлений, выяснилось, что ряд банков выдвинули подозрения к законности многих произведенных предприятием переводов.
Фирму в аспекте отмывания денег считают рискованным клиентом, поскольку из него были произведены переводы на сотни миллионов евро в офшорные фирмы с сомнительной репутацией. Финское общественное телерадиовещание Yle сообщило, что по данным Deutsche Bank, Trafigura и ее дочерние предприятия совершили сомнительных сделок на 32 миллиарда долларов (27,5 миллиарда евро). В сентябре министр экономики Финляндии Мика Линтиля сообщил, что государственно планирует возбудить дело в отношении Trafigura, поскольку концерн является мелким дольщиком в местной государственной фирме Terrafame, связанной с шахтами.
Входящее в концерн Alexela предприятие Kiviõli Keemiatööstus в октябре получило от государственного фонда KredEx на единых со скандальным проектом Porto Franco условиях кредит на сумму в 37 миллионов евро.
Хяэль: пусть отмывание денег докажут следственные органы
По словам создателя Alexela Хейти Хяэля, у его предприятия нет общих коммерческих интересов с Валерием Сикорским уже более десяти лет. Хяэль припомнил, что Сикорский был дольщиком Alexela всего несколько лет, после чего продал свою долю в предприятии: «Он получил от нас все деньги и небольшую прибыль сверху. В итоге он переехал обратно в Россию». Хяэль отметил, что Сикорский был тем человеком, который не смог справиться с коммерческой культурой, установившейся за пределами России: «И расстаться с Бидило во многом пришлось потому, что он не подошел для этой культуры».
Говоря о Романе Стройковом, Хяэль признал, что не слышал такого имени: «Конечно, я никогда не общался с этим человеком». Он добавил, что поэтому он не слышал и о том, что Стройков будто бы был связан с Санду Губаном.
Губана, по словам Хяэля, он знает уже много лет по совместному топливному бизнесу: «Он с разными предприятиями был клиентом наших терминалов в течение последних 18 лет. Скажу о Санду одну фразу: если кто-то хочет себе бизнес-партнера, с которым можно пойти в разведку, то Санду является именно таким человеком».
Руководитель Alexela не видит проблемы в том, что в СМИ в отношении многих его прежних и нынешних партнеров возникло подозрение в отмывании денег: «С этой темой отмывания денег есть две вещи. То, что происходило 18 лет назад, нельзя рассматривать через свод законов, действующих сегодня. Поскольку в таком случае предпринимателей, о которых можно было бы сказать, что они не занимались отмыванием денег, сейчас не существовало бы. Во-вторых, тем, кто отмывает деньги, на мой взгляд, можно назвать только того, в отношении которого имеется соответствующий приговор суда. До того это неуместно».
Что касается Trafigura, то речь, по словам Хяэля, идет о глобальном предприятии, которое бесспорно зарабатывает самую большую прибыль в развивающихся странах: «Коммерческая культура там, конечно, иная. Trafigura живет и процветает в мире, показав в прошлом году свой самый лучший результат. Так что у фирмы все очень хорошо, и если эстонские СМИ пишут, что это тот, кто отмывает деньги, то почему-то все мировые крупные банки его любят».
КаПо предупреждает о сомнительных иностранных инвестициях
Полиция Безопасности неоднократно предупреждала об иностранных инвестициях, фоновая информация о которых непрозрачна.
«Угроза независимости может состоять, например, в возникновении экономической зависимости. Если разные политические решения в Эстонии вынесены не в интересах Эстонии и ее народа, а из-за финансовой зависимости, например, в интересах какой-нибудь недемократической страны. Другими словами, если целью инвестиций, исходящих из внешней политики и политики безопасности третьей страны может, в числе прочего, быть созданием сфер влияния, которыми будут управлять политикой целевых стран в нужном для себя направлении», - объяснил пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.
По его словам, Полиция безопасности занимается экономической безопасностью, чтобы предотвратить и воспрепятствовать вмешательству в независимость Эстонии через экономику: «В наш фокус входят критическая инфраструктура, ИТ и энергетика, поскольку в случае их уязвимости возможный ущерб безопасности страны окажется очень опасным. Что касается инвестирования денег неизвестного происхождения, то это скорее вопрос Бюро данных по отмыванию денег». Он добавил, что мало проверенный капитал обычно предпочитает недвижимость и проекты, связанные с недвижимостью, чем инвестирование в предприятия.
По словам Пуусеппа, с точки зрения безопасности Эстонии, внимания КаПо заслужили крупные инвестиции из стран, за экономическим интересом к предприятиям которых с большой долей вероятности стоят интересы безопасности, которые не совпадают с интересами Эстонии: «А, во-вторых, страны риска, в случае которых сложно сказать, что реально стоит за людьми и капиталом, и чьи интересы они в действительности представляют». Уточнить какие коммерческие интересы в разные годы привлекали внимание КаПо, он отказался.
Калев Корв