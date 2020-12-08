Выигравшая в лотерею почти 740 тысяч евро женщина оказалась работником сферы образования

Свой счастливый билет она приобрела в магазине Maksimarket в Пайде. По ее словам, она часто играет в Bingo Loto. Когда она покупала билет, то какого-то особого предчувствия не было, но когда во время передачи она узнала о своей победе, то, по ее словам, у нее «совсем истрепались нервы». Пока о «роскошном рождественском подарке», как выразилась сама женщина, знает только ее муж.