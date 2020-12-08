Вт, 8.12.2020
Поступки и решения тех, кто борются за семью и детей на словах, в действительности бьют и по семьям, и по детям. Юлле Харью
Юлле Харью
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  • Эстония
  • Выигравшая в лотерею почти 740 тысяч евро женщина работает в сфере образования
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Выигравшая в лотерею почти 740 тысяч евро женщина работает в сфере образования

Bingo loto

ФОТО: Sander Ilvest

Женщина, которая 25 ноября выиграла в лотерее Bingo Loto 739 322,90 евро, оформила свою победу. Как оказалось, победительница работает в Ярвамаа и трудится в сфере образования.

Свой счастливый билет она приобрела в магазине Maksimarket в Пайде. По ее словам, она часто играет в Bingo Loto. Когда она покупала билет, то какого-то особого предчувствия не было, но когда во время передачи она узнала о своей победе, то, по ее словам, у нее «совсем истрепались нервы». Пока о «роскошном рождественском подарке», как выразилась сама женщина, знает только ее муж.

Пока определенных планов на то, как потратить выигрыш, у победительницы нет. Она, безусловно, планирует поддержать своих детей и внуков, провести в доме необходимые работы и отправиться в путешествие, когда снова появится такая возможность. Поскольку женщина всегда поддерживала различные благотворительные проекты, теперь она рассматривает возможность пожертвовать на благотворительность более крупную сумму, чем обычно.

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