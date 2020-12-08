Представитель ВОЗ: важно с пониманием относиться к людям, уставшим от пандемии, и облегчать их трудности

Об этом он заявил заявил в интервью в программе "900 секунд" на латвийском телеканале TV3.

Он сказал, что в Латвии и в других странах Европы наблюдается усталость от пандемии, люди устали от ограничений, и это естественная реакция на затяжной кризис.

По словам Митенбергса, в условиях усталости от пандемии важны три вещи. В первую очередь, нужно с пониманием относиться к уставшим людям и постараться облегчить эти трудности, что, по его мнению, правительство Латвии пытается сделать с помощью различных компенсационных мер.

Во-вторых, очень важно вовлечение общественности в процесс принятия решений.

Третий важный фактор - это принцип минимизации вреда, который основан на признании того, что поведение не может быть полностью изменено, но возможно снизить связанный с ним риск, сказал представитель ВОЗ. "Я не говорю о чрезвычайном положении, когда мы должны быть очень строгими. Но, когда мы вернемся к нормальной жизни, мы должны думать о том, чтобы дать людям шанс жить нормальной жизнью, но при этом снизить риски", - сказал он.

По словам Митенбергса, разработаны различные потенциальные модели развития Covid-19. Например, по оценкам экспертов Вашингтонского университета, Европа может потерять до 2,2 миллиона человек, если правительства не будут достаточно активными. Он напомнил, что в настоящее время количество умерших пациентов с Covid-19 в Европе приближается к полумиллиону.