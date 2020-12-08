За пару недель зараженность коронавирусом возросла в три раза

Во время фазы исследования, проведенной с 26 ноября по 6 декабря, было протестировано 2380 взрослых, у 30 из которых результат оказался положительным. У половины из них наблюдались симптомы болезни, а у второй половины они отсутствовали. При этом многие люди с легкими симптомами до получения положительного результата считали себя здоровыми. По данным исследователей, среди взрослого населения Эстонии инфицировано 1,3%, или около 14 000 человек.

По словам руководителя исследования, профессора семейной медицины Тартуского Университета Рут Калда, можно сказать, что распространение вируса несет эпидемический характер. «Это означает, что число инфицированных быстро растет, и заразиться вирусом можно практически где угодно. Вот почему очень важно носить маску, соблюдать безопасную дистанцию в людных местах, оставаться дома даже с легкими симптомами болезни и обращаться к семейному врачу для тестирования», — пояснила Калда.

Ограничения в основном соблюдаются

В ходе исследования проанализировали также изменение поведения людей. Результаты показывают, что, в отличие от лета и начала осени, все группы населения стали вести себя более осторожно и более тщательно принимают меры защиты. Тех, кто говорит, что ничего не предпринимает для предотвращения болезни, сейчас так же мало, как и весной — два-три процента населения.

Если во время весенней волны вируса маску носили в основном люди среднего и старшего возраста, то сейчас так поступают почти 90% всех респондентов. По сравнению с этапом исследования, проведенным в середине ноября, резко увеличилась доля людей, соблюдающих безопасную дистанцию.

При этом следует признать, что люди, конечно, избегают больших собраний, но все так же продолжают посещать мероприятия с участием до 20 человек. Участие в таких группах наиболее распространено среди молодых взрослых. Люди все чаще остаются дома, но в основном это стараются делать пожилые.