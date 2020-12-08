Вт, 8.12.2020
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Юри Ратас
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Парламент утвердил внеочередное повышение пенсий

Пенсия.

ФОТО: via www.imago-images.de/imago images/Joko

Базовая часть пенсии по старости с 1 апреля 2021 года увеличится на 16 евро в месяц, пишет Rus.ERR.

Это предусматривает инициированный правительством законопроект, который во вторник в третьем чтении принял Рийгикогу.

В пояснительной записке к законопроекту указано, что повышение базовой части пенсии коснется почти 320 тысяч человек, а также увеличится и надбавка к пенсии по воспитанию детей - примерно на 3,55 евро на одного ребенка. В общей сложности она затронет около 203 300 человек. 

В законопроекте на 30 евро предусмотрено и увеличение ставки народной пенсии.   

Инициированные правительством поправки в Закон о государственном пенсионном страховании направлены на сокращение бедности среди пожилых людей и повышение их уровня жизни.

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