Парламент утвердил внеочередное повышение пенсий

Это предусматривает инициированный правительством законопроект, который во вторник в третьем чтении принял Рийгикогу.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что повышение базовой части пенсии коснется почти 320 тысяч человек, а также увеличится и надбавка к пенсии по воспитанию детей - примерно на 3,55 евро на одного ребенка. В общей сложности она затронет около 203 300 человек.
В законопроекте на 30 евро предусмотрено и увеличение ставки народной пенсии.
Инициированные правительством поправки в Закон о государственном пенсионном страховании направлены на сокращение бедности среди пожилых людей и повышение их уровня жизни.