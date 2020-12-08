Парламент утвердил внеочередное повышение пенсий

В пояснительной записке к законопроекту указано, что повышение базовой части пенсии коснется почти 320 тысяч человек, а также увеличится и надбавка к пенсии по воспитанию детей - примерно на 3,55 евро на одного ребенка. В общей сложности она затронет около 203 300 человек.