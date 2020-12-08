После 70 лет успеха: IKEA решает перевернуть страницу и идти вперед

«Покупателям и работникам каталог IKEA всегда приносил множество положительных эмоций, за 70 лет он стал настоящей иконой, вдохновляющий миллиарды людей по всему миру. Завершение этой эры – довольно логичный процесс, принимая во внимание изменение получения информации. Мы будем вдохновлять и рассказывать о себе и своих товарах новыми, современными способами», – говорит Конрад Грюсс, управляющий Inter IKEA Systems B.V. ​

Решение завершить эпоху бумажного каталога тесно связно с трансформацией IKEA в цифровой вариант. Этот процесс уже начался, за последний год онлайн-продажи IKEA по всему миру возросли на 45%, сайт IKEA.com посетили более 4 миллиардов раз, а также запущены новые приложения.

Осенью 2021-го года бумажный каталог выйдет в последний раз, и его эра на этом будет завершена.

5 фактов о каталоге IKEA

• В 1951 году Ингвар Кампрад выпустил первый каталог IKEA, на его обложке было изображено знаменитое коричневое кресло MK с подлокотниками. 280 000 каталогов с 68 страницами в каждом были отправлены в почтовые ящики на юге Швеции.

• В 1998 появился первый каталог IKEA для офиса, который можно было посмотреть в интернете, в каталоге была представлена мебель для офисов. Тогда же планировалось опубликовать весь каталог онлайн, но из-за ИТ сложностей это решение было отложено.

• В 2000 выпустили две версии каталога IKEA: привычный печатный и онлайн-версию

• В 2001 в Швеции и Дании появился интернет-магазин IKEA.

• 2016 году стал пиком популярности каталога IKEA: сразу 200-миллионов печатных копий, 69 версий, 32 языка, в более 50 странах по всему миру.