КаПо предостерегает от сомнительных иностранных инвестиций

«Угроза независимости может состоять, например, в возникновении экономической зависимости. Если разные политические решения в Эстонии вынесены не в интересах Эстонии и ее народа, а из-за финансовой зависимости, например, в интересах какой-нибудь недемократической страны. Другими словами, целью инвестиций, исходящих из внешней политики и политики безопасности третьей страны, в числе прочего может быть создание сфер влияния, которыми будут управлять политикой целевых стран в нужном для себя направлении», - объяснил пресс-секретарь КаПо Харрис Пуусепп.

По его словам, Полиция безопасности занимается экономической безопасностью, чтобы предотвратить и воспрепятствовать вмешательству в независимость Эстонии через экономику: «В наш фокус входят критическая инфраструктура, ИТ и энергетика, поскольку в случае их уязвимости возможный ущерб безопасности страны окажется очень опасным. Что касается инвестирования денег неизвестного происхождения, то это скорее вопрос к Бюро данных по отмыванию денег». Он добавил, что мало проверенный капитал обычно предпочитает недвижимость и проекты, связанные с недвижимостью, чем инвестирование в предприятия.

По словам Пуусеппа, с точки зрения безопасности Эстонии внимания КаПо заслужили крупные инвестиции из стран, за экономическим интересом к предприятиям которых с большой долей вероятности стоят интересы безопасности, которые не совпадают с интересами Эстонии: «А, во-вторых, страны риска, в случае которых сложно сказать, что реально стоит за людьми и капиталом и чьи интересы они в действительности представляют». Уточнить какие коммерческие интересы в разные годы привлекали внимание КаПо, он отказался.