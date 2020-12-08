Датский Saxo Bank представил "шокирующие предсказания" на 2021 год

Банк публикует подобные прогнозы уже 18 лет. Они привлекают внимание инвесторов не к основным трендам, хотя, несомненно, их учитывают, но к маловероятным событиям (так называемым "черным лебедям"), которые могут оказать значительное влияние на финансовые рынки, если воплотятся в реальности.

Пандемия COVID-19 и трудный ход выборов в США приблизили то, что могло казаться далеким будущим, ускорили практически каждую социальную и техническую макротенденцию, заявил директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен.

"Попросту говоря, произошедшее в этом году означает, что будущее уже наступило, - заявил он, представляя прогноз. - Мы увидели самое быстрое в истории падение и восстановление рынка, а балансы центральных банков и бюджетные дефициты раздувались беспрецедентными темпами. Таким образом, можно сделать не такое уж шокирующее предсказание: 2021 год заставит усомниться в том, будто можно бесконечно притворяться, что всё в порядке - пусть даже рынки ориентируются именно на это".

Пандемия коронавирусной инфекции ускорила практически каждую макротенденцию. Особенно важны структурные перемены на рынке труда, но в то же время общий объем экономических благ в мире только увеличится - даже в расчете на душу населения.

"Близится эпоха безусловного базового дохода, означающая новую жизнь и новые приоритеты, - отмечает Якобсен. - Потребуется также новый способ перераспределения благ, иначе все ресурсы окажутся сконцентрированными в руках монополий и действующих рантье. Один из главных факторов, обеспечивающих такое будущее, - увеличение объема доступной энергии на душу населения практически без негативных последствий для окружающей среды; дополнительной энергии хватит на питание высокотехнологичных систем вроде передового ИИ и квантовых компьютеров. Благодаря этому мы приблизимся к победе над раком, предотвратим риски будущих пандемий и справимся с фейковыми новостями с помощью технологии блокчейна".

Банк традиционно подчеркивает, что "Шокирующие предсказания" не являются его официальным прогнозом - они лишь предупреждают, что многие инвесторы могут заблуждаться, оценивая вероятность наступления вышеупомянутых событий как пренебрежимо малую. Это попытка исследовать пределы возможного, пусть и не всегда вероятного, что особенно актуально в контексте внезапного коронавирусного кризиса этого года. Разумеется, самые разрушительные (а значит, шокирующие) события всегда оказываются наиболее неожиданными.

Saxo Bank выбирает десять наиболее спорных и не связанных между собой идей, при этом один и тот же прогноз не может повторяться два года подряд.

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