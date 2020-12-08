Вт, 8.12.2020
Я, безусловно, всегда поддерживал свободу прессы по различным вопросам в своей работе. Я поддерживаю это сегодня и буду поддерживать завтра. Юри Ратас
Юри Ратас
1 мин для прочтения

Рождественский подарок из старой сушильной машины

Pilt on illustratiivne.

ФОТО: Shutterstock

Если соберетесь выбрасывать старую сушильную или стиральную машину, откройте заднюю крышку: может быть, и вам повезет, предлагает Kodustiil

Даже несколько центов, найденные в кармане старых джинсов, могут принести радость. Представьте, какое счастье испытала домохозяйка, нашедшая в старой сушильной машине большую сумму денег. Как это произошло? 

Американская домохозяйка поделилась в соцсети фотографией, на которой она откручивает заднюю часть сушилки, и результат - много интересных находок, в том числе и деньги.

На снимке извлеченные сокровища: монеты, авторучка, какие-то бумажки и мелочи и множество долларов разного достоинства. Купюры были чистыми, сухими и хрустящими.

В своем посте на Facebook, которым на сегодняшний день поделились более 29 000 раз, она написала: «Прежде чем выбросить ненужную сушилку, возьмите отвертку и откройте ее».

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back