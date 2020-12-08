Рождественский подарок из старой сушильной машины

Даже несколько центов, найденные в кармане старых джинсов, могут принести радость. Представьте, какое счастье испытала домохозяйка, нашедшая в старой сушильной машине большую сумму денег. Как это произошло?

Американская домохозяйка поделилась в соцсети фотографией, на которой она откручивает заднюю часть сушилки, и результат - много интересных находок, в том числе и деньги.

На снимке извлеченные сокровища: монеты, авторучка, какие-то бумажки и мелочи и множество долларов разного достоинства. Купюры были чистыми, сухими и хрустящими.