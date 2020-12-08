Бывшие руководители Нарвы пытаются вступить в Центристскую партию

На прошлой неделе нарвские политики, отстраненные от власти в ноябре, подавали заявление о вступлении в Центристскую партию, но не в своем городе, а в Йыхви. Местное правление ЦП их не поддержало. Несколько членов правления Нарвского округа ЦП после этого сорвали собрание в Нарве, чтобы помешать обсуждению этого вопроса уже здесь.
У соседей большинство воздержалось
В Ида-Вирумаа действуют три отдельных округа Центристской партии - Нарвский, Кохтла-Ярвеский и Ида-Вируский.
Председатель Ида-Вируского округа ЦП Марек Кулламяги подтвердил, что несколько нарвских политиков хотели вступить в Центристскую партию, но правление округа не утвердило их кандидатуры. Председатель округа не стал называть имена всех нарвитян, предложив спросить об этом у правления Нарвского округа, заседание которого было намечено на субботу 5 декабря. Однако, Марек Кулламяги подтвердил, что среди желающих вступить в ЦП были экс-мэр Алексей Евграфов и экс-председатель горсобрания Ирина Янович.
“На голосовании это не прошло, - рассказал Марек Кулламяги. - Мы же голосуем практически по каждому, кто хочет вступить. Но они не прошли, потому что, скажем так, были голоса “за” и были воздержавшиеся. Поскольку воздержавшихся было больше, мы не могли их принять”.
Председатель Ида-Вируского округа пояснил, что любой совершеннолетний гражданин Эстонии, который не имеет уголовных наказаний, может вступить в партию, подав заявление в любом из округов, независимо от своего места жительства:
“Мы принимаем заявку - каждый округ, будь то Нарва, Кохтла-Ярве или Ида-Вирумаа - голосуем, подписываем решение округа. А реально принятие или непринятие делает правление партии в Таллинне. Даже если бы это прошло, решает в конечном итоге Таллинн - да или нет”.
“Такие разговоры ведутся”
Член правления Нарвского округа ЦП Виталий Ильин сообщил, что на вечер субботы было назначено собрание правления округа в ресторане Rondeel. Незадолго до начала его перенесли в отель Inger, оповестив членов правления по SMS. В правлении, по словам Ильина, сейчас состоят девять человек, но большинство заранее договорились сорвать собрание правления:
“Кворума не было, потому что пять человек не пришли. Мы не пришли, потому что были против повестки дня. В повестке было три вопроса - о политической ситуации в Нарве, о членстве в партии и третий - общие вопросы. О членстве в партии - это очень завуалировано, но речь о приеме новых членов, и это все понимают. А в свете событий, которые произошли в Йыхви, мы понимаем, что это была попытка провести этих людей в партию у нас здесь”.
“У нас не было собрания Нарвского округа Центристской партии. Мы просто разговаривали с людьми, - со своей стороны заявила Яна Тоом, депутат Европарламента и председатель правления Нарвского округа ЦП”.
По ее словам, вопрос бывших руководителей Нарвы в субботу не планировали обсуждать.
“Этого пункта в повестке не было, господин Ильин врет. Так и напишите, - сказала Яна Тоом. - У страха глаза велики. Мы просто разговариваем друг с другом и пытаемся найти общий знаменатель. Мы в этом процессе. Я противник того, чтобы какие-то вещи продавливать, я пытаюсь договориться”.
Яна Тоом подтвердила, что представители фракции Kodulinn Narva выражали желание вступить в Центристскую партию.
“В партию вступить действительно хотят, такие разговоры ведутся. Вообще очень многие хотят вступить в нашу партию”, - сообщила Яна Тоом.
На выборы - в списке центристов?
Алексей Евграфов предпочел не комментировать ситуацию.
Председатель фракции Kodulinn Narva, бывший председатель горсобрания Ирина Янович сказала, что переговоры о возвращении ее и коллег по фракции в ЦП начались уже давно:
“Во-первых, мы не подавали в Йыхви, мы подавали заявления в Центристскую партию. А через какой округ они пойдут, это уже не наш вопрос. А во-вторых, я всегда говорила в комментариях, которые давала, что переговоры у нас шли о вступлении в Центристскую партию. То, каким образом шли переговоры, как прошли, как их провел человек, который был сюда прислан - это другой вопрос. Но то, что мы собирались вступать - это я даже не скрывала”.
Ирина Янович пояснила, что имеет в виду переговоры с генеральным секретарем ЦП Михаилом Корбом, которые проходили еще с прошлого декабря. С тех пор, по ее словам, и в Нарву приезжали лидеры центристов, и Алексей Евграфов ездил на переговоры в Таллинн.
“Разговоры об этом были. Я всегда говорила, что Центристская партия - самая близкая партия по духу к нам. Как бы то ни было, мы из нее вышли. Поэтому мы и встречались, чтобы наладить отношения, наладить совместную работу. И в дальнейшем в любом случае будем выходить на выборы в списке Центристской партии”, - сказала Ирина Янович.
Возможное возвращение депутатов из Kodulinn Narva в ЦП еще до выборов может создать неожиданную ситуацию в городском собрании: фактически, здесь будет две центристских фракции - одна у власти, а вторая - в оппозиции. Ирина Янович сказала, что не стала бы торопиться и комментировать эту возможную ситуацию.
По словам Ирины Янович, заявления нарвских политиков еще должны будут рассмотреть по процедуре, принятой в партии, и она надеется, что решение будет положительным.
Два года вне партии
Бывший мэр Алексей Евграфов в ЦП никогда не состоял, в прошлом он был членом Партии реформ, но последние годы - беспартийным.
Депутаты правящей тогда фракции Нарвского горсобрания вышли из Центристской партии еще в 2018 году. Восьми депутатам прокуратура предъявила подозрения в том, что они не отстранялись от голосования, когда горсобрание выделяло деньги муниципальным учреждениям, которыми эти депутаты руководят. Председатель партии и премьер-министр Юри Ратас тогда потребовал у них на время расследования выйти из горсобрания, депутаты в ответ “хлопнули дверью”: вышли из партии, оставшись в городском собрании.
Одновременно с ними партию покинули более ста человек, многие из которых - работники муниципальных предприятий.
В конце 2019 года дело было прекращено. Доказательств вины двух депутатов следствие вообще не нашло, против еще пятерых дело прекратили в порядке оппортунитета, который применяется при мелких нарушениях. То есть они согласились выплатить государству компенсации и судебные издержки, и дело не дошло до суда.
Виновным по этому делу в итоге был признан только Алексей Воронов, который на тот момент уже отбывал срок в тюрьме по другому делу - за получение взятки.
К тому времени вышедшие из ЦП депутаты уже сформировали фракцию Kodulinn Narva, и Центристская партия потеряла влияние на нарвскую политику.
Фракция Kodulinn Narva раскололась в ноябре 2020 года, когда семеро членов покинули ее, вступили в союз с фракцией Meie Narva во главе с Катри Райк. Новая коалиция отправила в отставку мэра Алексея Евграфова, председатель горсобрания Ирина Янович подала в отставку сама перед неизбежным вотумом недоверия.
Алексей Евграфов заявил после отставки, что этот переворот был организован Центристской партией. Семеро выходцев из старой коалиции затем создали новую фракцию Kesk.