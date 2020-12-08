Бывшие руководители Нарвы пытаются вступить в Центристскую партию

“В партию вступить действительно хотят, такие разговоры ведутся. Вообще очень многие хотят вступить в нашу партию”, - сообщила Яна Тоом.

На выборы - в списке центристов?

Алексей Евграфов предпочел не комментировать ситуацию.

Председатель фракции Kodulinn Narva, бывший председатель горсобрания Ирина Янович сказала, что переговоры о возвращении ее и коллег по фракции в ЦП начались уже давно:

“Во-первых, мы не подавали в Йыхви, мы подавали заявления в Центристскую партию. А через какой округ они пойдут, это уже не наш вопрос. А во-вторых, я всегда говорила в комментариях, которые давала, что переговоры у нас шли о вступлении в Центристскую партию. То, каким образом шли переговоры, как прошли, как их провел человек, который был сюда прислан - это другой вопрос. Но то, что мы собирались вступать - это я даже не скрывала”.

Ирина Янович пояснила, что имеет в виду переговоры с генеральным секретарем ЦП Михаилом Корбом, которые проходили еще с прошлого декабря. С тех пор, по ее словам, и в Нарву приезжали лидеры центристов, и Алексей Евграфов ездил на переговоры в Таллинн.

“Разговоры об этом были. Я всегда говорила, что Центристская партия - самая близкая партия по духу к нам. Как бы то ни было, мы из нее вышли. Поэтому мы и встречались, чтобы наладить отношения, наладить совместную работу. И в дальнейшем в любом случае будем выходить на выборы в списке Центристской партии”, - сказала Ирина Янович.

Возможное возвращение депутатов из Kodulinn Narva в ЦП еще до выборов может создать неожиданную ситуацию в городском собрании: фактически, здесь будет две центристских фракции - одна у власти, а вторая - в оппозиции. Ирина Янович сказала, что не стала бы торопиться и комментировать эту возможную ситуацию.

По словам Ирины Янович, заявления нарвских политиков еще должны будут рассмотреть по процедуре, принятой в партии, и она надеется, что решение будет положительным.

Два года вне партии

Бывший мэр Алексей Евграфов в ЦП никогда не состоял, в прошлом он был членом Партии реформ, но последние годы - беспартийным.

Депутаты правящей тогда фракции Нарвского горсобрания вышли из Центристской партии еще в 2018 году. Восьми депутатам прокуратура предъявила подозрения в том, что они не отстранялись от голосования, когда горсобрание выделяло деньги муниципальным учреждениям, которыми эти депутаты руководят. Председатель партии и премьер-министр Юри Ратас тогда потребовал у них на время расследования выйти из горсобрания, депутаты в ответ “хлопнули дверью”: вышли из партии, оставшись в городском собрании.

Одновременно с ними партию покинули более ста человек, многие из которых - работники муниципальных предприятий.

В конце 2019 года дело было прекращено. Доказательств вины двух депутатов следствие вообще не нашло, против еще пятерых дело прекратили в порядке оппортунитета, который применяется при мелких нарушениях. То есть они согласились выплатить государству компенсации и судебные издержки, и дело не дошло до суда.

Виновным по этому делу в итоге был признан только Алексей Воронов, который на тот момент уже отбывал срок в тюрьме по другому делу - за получение взятки.

К тому времени вышедшие из ЦП депутаты уже сформировали фракцию Kodulinn Narva, и Центристская партия потеряла влияние на нарвскую политику.

Фракция Kodulinn Narva раскололась в ноябре 2020 года, когда семеро членов покинули ее, вступили в союз с фракцией Meie Narva во главе с Катри Райк. Новая коалиция отправила в отставку мэра Алексея Евграфова, председатель горсобрания Ирина Янович подала в отставку сама перед неизбежным вотумом недоверия.

Алексей Евграфов заявил после отставки, что этот переворот был организован Центристской партией. Семеро выходцев из старой коалиции затем создали новую фракцию Kesk.