Обзор эстонского врача: какие вакцины попадут в Эстонию и чем они различаются?

Неделю назад Министерство социальных дел подтвердило, что Эстония подписала соглашения с фармацевтическими производителями AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, CureVac и Moderna. В рамках совместных закупок Европейского Союза Европейская Комиссия также заключила соглашение с производителем вакцины Sanofi, к которому Эстония может присоединиться позже. Также ведутся переговоры с производителем вакцины Novavax. О том, что это за вакцины, пишет на портале Med24.ee семейный врач Пирет Роспу.

«Каждая из этих вакцин имеет свои характеристики, такие как условия хранения, дозировка, некоторые показали лучший иммунный ответ у пожилых людей, некоторые планируют провести исследования на ВИЧ-позитивных людях, некоторые провели различные эксперименты на животных для уточнения профиля безопасности. Пока неизвестно, какие вакцины получат разрешение на использование, а какие действительно поступят в Эстонию», - пишет семейный врач.

«Перед получением разрешения все вакцины тестируются в клинических исследованиях III фазы на десятках тысяч пациентов. На сегодняшний день в различных клинических испытаниях вакцин против SARS-CoV-2 приняло участие более 100 000 человек - и это данные только семи из самых быстрых вакцин-кандидатов. «Все исследования сообщают о хорошей иммуногенности с точки зрения как антител, так и развития клеточного иммунного ответа, а также о благоприятном профиле безопасности», - подчеркивает он.

AstraZeneca-Oxford (AZD-1222 ehk ChAdOx1 nCoV-19)

Требует хранения в холодильнике. Дозировка: две дозы с перерывом 28 дней. Используемое в исследовании плацебо: менингококковая вакцина MenACWY.

Janssen/Johnson & Johnson (Ad26.COV2.S)

Требует хранения в холодильнике. Дозировка: одна доза. Используемое в исследовании плацебо: физраствор.

Pfizer/BioNTech (BNT-162b2)

Для хранения требуется температура -70ºC, после размораживания остается стабильным при нормальной температуре холодильника до пяти дней, при комнатной температуре до двух часов. Вакцину необходимо растворять. Дозировка: две дозы с интервалом 21 день. Используемое в исследовании плацебо: физраствор.

Moderna (mRNA-1273)

Срок годности при -20°С - шесть месяцев, после размораживания может храниться при нормальной температуре холодильника (2-8 °С) в течение 30 дней, при комнатной температуре до 12 часов. Дозировка: две дозы с интервалом 28 дней. Используемое в исследовании плацебо: физраствор.

CureVac (CVnCoV)

Хранится в холодильнике 3 месяца, при комнатной температуре 24 часа. Дозировка: две дозы с интервалом 28 дней. Используемое в исследовании плацебо: вакцина против гепатита А.

Novavax (NVX-CoV2373)

Дозировка: две дозы с интервалом 21 день. Используемое в исследовании плацебо: физраствор.

Sanofi