Суд приговорил Олега Мартового к девяти годам тюрьмы

Суд приговорил 55-летнего Олега Мартового и 46-летнего Эдуарда Кошлякова к девяти годам тюрьмы, 35-летнего Тимофея Соломатова – к шести годам, шести месяцам и 27 дням, 53-летнего Алексея Карпова – к пяти годам, а 42-летнего Айвара Тарту – к пяти годам тюрьмы. Что касается последнего подсудимого то суд счел, что срок наказания покрыт назначенным ему ранее сроком в 13 лет, 11 месяцев и один день.

Госпрокурор на прениях требовал для Мартового 14-летнего срока, для Кошлякова – 12-летнего, а для остальных заключения в том же объеме, который в итоге назначил суд.

Сотрудники бюро по борьбе с организованной преступностью Центральной криминальной полиции и Службы по борьбе с организованной и наркопреступностью бюро уголовных преступлений Пыхьяской префектуры задержали Олега Мартова с семью другими подозреваемыми в марте 2018 года.

Госпрокуратура обвинила их в принадлежности к преступному объединению, занимавшемуся оборотом наркотиков и контрабандного алкоголя.

Согласно обвинению, в конце сентября 2016 года Мартовой и Кошляков сформировали преступное объединение, которое занималось в странах Балтии и Скандинавии оборотом контрабандного алкоголя и продажей различных наркотиков в крупном объеме.

Обвинение также предъявили Марко Сюваоя, старшему брату Олега Мартового Сергею, Алексею Карпову, Тимофею Соломатову и Айвару Тарту.

Уже в ноябре 2018 года Сергей Мартовой и Марко Сюваоя пошли на соглашение с прокуратурой и суд назначил им частично условный срок заключения.

Суд также конфисковал у Сергея Мартового более 20 000 евро, а у Суваоя – около 12 000 евро.

Следствие вели Центральная криминальная полиция и бюро уголовных преступлений Пыхьяской префектуры под руководством Госпрокуратуры.