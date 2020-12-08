Мошенники облапошили двух жителей Эстонии: ущерб превысил 17 000 евро

В понедельник, 7 декабря, в Лыунаскую префектуру поступили сообщения от двух жителей Тартумаа, ставших жертвами мошенников.
26 ноября проживающей в Тарту женщине позвонил представившийся сотрудником банка человек, который сообщил, что с ее банковского счета пытаются перевести 300 евро. Чтобы остановить подозрительный перевод, выдававший себя за работника банка мошенник попросил жертву сообщить ему номер пользователя и ввести коды в PIN-калькуляторе. Выполнившая указания звонившего жертва позже обнаружила, что с ее расчетного счета пропали 12 272 евро.
Также в полицию обратился проживающий в волости Тарту мужчина, который в начале октября пытался в интернете оформить кредит, для получения которого ему пришлось суммарно перевести на счет неизвестных 5179 евро. Обратившийся в полицию потерпевший так и не получил ни кредита, ни потраченных денег.