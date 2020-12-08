Вт, 8.12.2020
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Юри Ратас
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  • Мошенники облапошили двух жителей Эстонии: ущерб превысил 17 000 евро
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Мошенники облапошили двух жителей Эстонии: ущерб превысил 17 000 евро

Интернет-мошенничество.

ФОТО: Tim Goode/PA

В понедельник, 7 декабря, в Лыунаскую префектуру поступили сообщения от двух жителей Тартумаа, ставших жертвами мошенников.

26 ноября проживающей в Тарту женщине позвонил представившийся сотрудником банка человек, который сообщил, что с ее банковского счета пытаются перевести 300 евро. Чтобы остановить подозрительный перевод, выдававший себя за работника банка мошенник попросил жертву сообщить ему номер пользователя и ввести коды в PIN-калькуляторе. Выполнившая указания звонившего жертва позже обнаружила, что с ее расчетного счета пропали 12 272 евро.

Также в полицию обратился проживающий в волости Тарту мужчина, который в начале октября пытался в интернете оформить кредит, для получения которого ему пришлось суммарно перевести на счет неизвестных 5179 евро. Обратившийся в полицию потерпевший так и не получил ни кредита, ни потраченных денег.

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