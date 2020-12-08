Мошенники облапошили двух жителей Эстонии: ущерб превысил 17 000 евро

26 ноября проживающей в Тарту женщине позвонил представившийся сотрудником банка человек, который сообщил, что с ее банковского счета пытаются перевести 300 евро. Чтобы остановить подозрительный перевод, выдававший себя за работника банка мошенник попросил жертву сообщить ему номер пользователя и ввести коды в PIN-калькуляторе. Выполнившая указания звонившего жертва позже обнаружила, что с ее расчетного счета пропали 12 272 евро.