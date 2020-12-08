Охранник спас ребенка, упавшего в Эмайыги

Здоровье девочки проверили работники скорой помощи, которые отвезли мокрого ребенка домой. Мужчина, вытащивший ее на берег, так замерз, что теперь борется дома с температурой.

Айвар Волас (57) работает в охранной фирме Skarabeus седьмой год и сейчас охраняет магазин Prisma. В пятницу он как раз находился на рабочем месте, когда к информационной стойке магазина подошла женщина и сказала, что рядом ребенок упал в реку. Волас выбежал на улицу.

Крутой и скользкий

Девочка свалилась в воду с мостков на улице Сыбра и к моменту появления Воласа, пыталась держаться за бетонную набережную. Сам Волас теперь не может вспомнить, сколько у него ушло времен на все – в состоянии шока время течет по-другому. Неизвестно и то, когда именно девочка упала в воду и сколько она уже находилась в ледяной воде.

Охранник схватил девочку и попытался вытащить ее наверх, но крутой и скользкий берег, и тяжесть намокшей одежды не позволили ему вытянуть ребенка в одиночку. Волас и сам отец, поэтому понимает тот всеобъемлющий страх, когда что-то происходит с ребенком. В голове у него стучало: «Если сейчас не придет помощь, я прыгну в воду и попробую ее вытащить».

К большому счастью, вскоре на место прибыла полиция, которая поспешила им на помощь. Общими усилиями ребенка удалось вытащить из ледяной воды.

Сам заболел

С родителями девочки Волас не встречался. «Важнее было передать ребенка на попечение спасателей и скорой, а самому вернуться на рабочее место», - пояснил он. Поскольку в пятницу погода была холодной и ветреной, сам Волас успел замерзнуть и теперь лежит дома с температурой.

Исполнительный директор тартуского отделения Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ Роде Пярн-Мяги назвал охранника героем и отметил, что гордится тем, что у них такие смелые работники. «Фирма премирует его. По какому правилу и в каком объеме, выяснится на собрании правления в ближайшее время», - сказал он.

В этом году в Эстонии утонуло 56 человек, из них трое в Тартумаа.

Если вы тонете: Зовите на помощь Постарайтесь сохранять спокойствие и не метаться. Поищите взглядом плавающие поблизости предметы. Попробуйте удержаться на воде, спокойно плавая. Одежда и даже сапоги могут помочь удержаться на поверхности. Если вы сами боитесь прийти на помощь, обратите внимание кого-то еще. В бассейне, аквапарке и на общественном пляже позовите водных спасателей. Если нуждающийся в помощи находится в воде, сначала помогите ему и только потом позовите помощь или отправьте кого-нибудь за ней. Позвоните по 112 и сообщите, что случилось. Источник: Спасательный департамент