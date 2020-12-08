Охранник спас ребенка, упавшего в Эмайыги

В пятницу около трех часов дня спасатели получили вызов к магазину Prisma в конце улицы Сыбра, где 12-летняя девочка упала в Эмайыги. К моменту прибытия спасателей, охранник Prisma с помощью полицейских уже вытащил ребенка на берег, пишет Tartu Postimees.
Здоровье девочки проверили работники скорой помощи, которые отвезли мокрого ребенка домой. Мужчина, вытащивший ее на берег, так замерз, что теперь борется дома с температурой.
Айвар Волас (57) работает в охранной фирме Skarabeus седьмой год и сейчас охраняет магазин Prisma. В пятницу он как раз находился на рабочем месте, когда к информационной стойке магазина подошла женщина и сказала, что рядом ребенок упал в реку. Волас выбежал на улицу.
Крутой и скользкий
Девочка свалилась в воду с мостков на улице Сыбра и к моменту появления Воласа, пыталась держаться за бетонную набережную. Сам Волас теперь не может вспомнить, сколько у него ушло времен на все – в состоянии шока время течет по-другому. Неизвестно и то, когда именно девочка упала в воду и сколько она уже находилась в ледяной воде.
Охранник схватил девочку и попытался вытащить ее наверх, но крутой и скользкий берег, и тяжесть намокшей одежды не позволили ему вытянуть ребенка в одиночку. Волас и сам отец, поэтому понимает тот всеобъемлющий страх, когда что-то происходит с ребенком. В голове у него стучало: «Если сейчас не придет помощь, я прыгну в воду и попробую ее вытащить».
К большому счастью, вскоре на место прибыла полиция, которая поспешила им на помощь. Общими усилиями ребенка удалось вытащить из ледяной воды.
Сам заболел
С родителями девочки Волас не встречался. «Важнее было передать ребенка на попечение спасателей и скорой, а самому вернуться на рабочее место», - пояснил он. Поскольку в пятницу погода была холодной и ветреной, сам Волас успел замерзнуть и теперь лежит дома с температурой.
Исполнительный директор тартуского отделения Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ Роде Пярн-Мяги назвал охранника героем и отметил, что гордится тем, что у них такие смелые работники. «Фирма премирует его. По какому правилу и в каком объеме, выяснится на собрании правления в ближайшее время», - сказал он.
В этом году в Эстонии утонуло 56 человек, из них трое в Тартумаа.
Если вы тонете:
Зовите на помощь
Постарайтесь сохранять спокойствие и не метаться.
Поищите взглядом плавающие поблизости предметы.
Попробуйте удержаться на воде, спокойно плавая.
Одежда и даже сапоги могут помочь удержаться на поверхности.
Если вы сами боитесь прийти на помощь, обратите внимание кого-то еще.
В бассейне, аквапарке и на общественном пляже позовите водных спасателей.
Если нуждающийся в помощи находится в воде, сначала помогите ему и только потом позовите помощь или отправьте кого-нибудь за ней.
Позвоните по 112 и сообщите, что случилось.
Источник: Спасательный департамент