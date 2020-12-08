Спасший ребенка из Эмайыги охранник попал в больницу с воспалением легких

Здоровье девочки на месте проверили работники скорой помощи, которые отвезли мокрого ребенка домой.

Айвар Волас (57) работает в охранной фирме Skarabeus седьмой год и сейчас охраняет магазин Prisma. В пятницу он как раз находился на рабочем месте, когда к информационной стойке магазина подбежала женщина и сказала, что ребенок упал в реку. Волас выбежал на улицу.

Гражданская жена Воласа Марью Ильвес сообщила сегодня, что прошлым вечером он упал в обморок, температура у него была 34,4 градуса. Кровяное давление Воласа тоже было крайне низким. «Я очень расстроена, потому что Айвар такой хороший человек, он всегда хочет всем помочь, а сейчас он находится в больнице с пневмонией», - сказала Ильвес. Врачи считают, что на выздоровление, вероятно, уйдет очень много времени, потому что в прошлом у мужчины были проблемы с легкими, а также он страдает апноэ.

По словам Ильвес, с пятницы у Воласа постоянно держалась температура около 39,5 градусов, но вчера упала так низко, что он потерял сознание.

«Айвар рассказал, что он в жизни не бегал так быстро, как от Призмы до реки, он был в легкой одежде», - рассказала Ильвес. «Айвар такой душевный человек, особенно когда дело касается детей», - добавила она.

Крутой и скользкий

Девочка упала в воду с мостков на улице Сыбра и на момент появления Воласа, пыталась удержаться за бетонную набережную. Сам Волас теперь не может вспомнить, сколько у него ушло времени на все – в состоянии шока время воспринимается по-другому. Неизвестно и то, когда именно девочка упала в воду и сколько она пробыла в ледяной воде.

Охранник схватил девочку и попытался вытащить ее наверх, но крутой и скользкий берег, и тяжесть намокшей одежды не позволили ему вытянуть ребенка в одиночку. Волас и сам отец, поэтому понимает тот всеобъемлющий страх, когда что-то происходит с ребенком. В голове у него стучало: «Если сейчас не придет помощь, я прыгну в воду и попробую ее вытащить».

К большому счастью, вскоре на место прибыла полиция, которая поспешила им на помощь. Общими усилиями ребенка удалось вытащить из ледяной воды.

С родителями девочки Волас не встречался. «Важнее было передать ребенка на попечение спасателей и скорой, а самому вернуться на рабочее место», - пояснил Волас тогда.

Исполнительный директор тартуского отделения Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ Роде Пярн-Мяги назвал охранника героем и отметил, что гордится тем, что у них такие смелые работники. «Фирма премирует его. С какой формулировкой и в каком объеме, определится на собрании правления в ближайшее время», - сказал он.

В этом году в Эстонии утонуло 56 человек, из них трое в Тартумаа.

Если вы тонете: - зовите на помощь; - постарайтесь сохранять спокойствие и не метаться; - поищите взглядом плавающие поблизости предметы; - попробуйте удержаться на воде, спокойно плавая; - одежда и даже сапоги могут помочь удержаться на поверхности. Если вы не можете прийти на помощь тонущему: - обратите на это внимание кого-то еще; - в бассейне, аквапарке и на общественном пляже позовите спасателей. Сначала постарайтесь хоть как-то помочь тонущему и только потом зовите помощь или отправьте кого-нибудь за ней. Позвоните по 112 и сообщите, что случилось. Источник: Спасательный департамент