Спасший ребенка из Эмайыги охранник попал в больницу с воспалением легких

В пятницу около трех часов дня спасатели получили вызов к магазину Prisma в конце улицы Сыбра, где 12-летняя девочка упала в Эмайыги. К моменту прибытия спасателей, охранник Prisma с помощью полицейских уже вытащил ребенка на берег. Однако вчера вечером скорая помощь доставила охранника в больницу, поскольку он так сильно переохладился, что получил воспаление легких, пишет Tartu Postimees.
Здоровье девочки на месте проверили работники скорой помощи, которые отвезли мокрого ребенка домой.
Айвар Волас (57) работает в охранной фирме Skarabeus седьмой год и сейчас охраняет магазин Prisma. В пятницу он как раз находился на рабочем месте, когда к информационной стойке магазина подбежала женщина и сказала, что ребенок упал в реку. Волас выбежал на улицу.
Гражданская жена Воласа Марью Ильвес сообщила сегодня, что прошлым вечером он упал в обморок, температура у него была 34,4 градуса. Кровяное давление Воласа тоже было крайне низким. «Я очень расстроена, потому что Айвар такой хороший человек, он всегда хочет всем помочь, а сейчас он находится в больнице с пневмонией», - сказала Ильвес. Врачи считают, что на выздоровление, вероятно, уйдет очень много времени, потому что в прошлом у мужчины были проблемы с легкими, а также он страдает апноэ.
По словам Ильвес, с пятницы у Воласа постоянно держалась температура около 39,5 градусов, но вчера упала так низко, что он потерял сознание.
«Айвар рассказал, что он в жизни не бегал так быстро, как от Призмы до реки, он был в легкой одежде», - рассказала Ильвес. «Айвар такой душевный человек, особенно когда дело касается детей», - добавила она.
Крутой и скользкий
Девочка упала в воду с мостков на улице Сыбра и на момент появления Воласа, пыталась удержаться за бетонную набережную. Сам Волас теперь не может вспомнить, сколько у него ушло времени на все – в состоянии шока время воспринимается по-другому. Неизвестно и то, когда именно девочка упала в воду и сколько она пробыла в ледяной воде.
Охранник схватил девочку и попытался вытащить ее наверх, но крутой и скользкий берег, и тяжесть намокшей одежды не позволили ему вытянуть ребенка в одиночку. Волас и сам отец, поэтому понимает тот всеобъемлющий страх, когда что-то происходит с ребенком. В голове у него стучало: «Если сейчас не придет помощь, я прыгну в воду и попробую ее вытащить».
К большому счастью, вскоре на место прибыла полиция, которая поспешила им на помощь. Общими усилиями ребенка удалось вытащить из ледяной воды.
С родителями девочки Волас не встречался. «Важнее было передать ребенка на попечение спасателей и скорой, а самому вернуться на рабочее место», - пояснил Волас тогда.
Исполнительный директор тартуского отделения Skarabeus Julgestusteenistuse OÜ Роде Пярн-Мяги назвал охранника героем и отметил, что гордится тем, что у них такие смелые работники. «Фирма премирует его. С какой формулировкой и в каком объеме, определится на собрании правления в ближайшее время», - сказал он.
В этом году в Эстонии утонуло 56 человек, из них трое в Тартумаа.
Если вы тонете:
- зовите на помощь;
- постарайтесь сохранять спокойствие и не метаться;
- поищите взглядом плавающие поблизости предметы;
- попробуйте удержаться на воде, спокойно плавая;
- одежда и даже сапоги могут помочь удержаться на поверхности.
Если вы не можете прийти на помощь тонущему:
- обратите на это внимание кого-то еще;
- в бассейне, аквапарке и на общественном пляже позовите спасателей.
Сначала постарайтесь хоть как-то помочь тонущему и только потом зовите помощь или отправьте кого-нибудь за ней.
Позвоните по 112 и сообщите, что случилось.
Источник: Спасательный департамент