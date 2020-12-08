Сегодня в Ласнамяэ торжественно откроют каток под открытым небом

«До сегодняшнего дня в Ласнамяэ можно было посещать лишь крытые катки. В прошлом году завершилось строительство ледовой площадки под открытым небом на стадионе Хярма. Хотя она задумана в первую очередь для конькобежцев, в этом ее было решено открыть и для широкой публики. Теперь у жителей нашего района будет и свой каток под открытым небом, на открытие которого мы приглашаем в эту пятницу», - сказал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Мероприятие открытия состоится в пятницу, 11 декабря, с 16:00 до 20:00. На ледовой площадке стадиона «Хярма» ожидаются показательное выступления, весь вечер будет звучать рождественская и популярная музыка от диджея Эркки Сарапуу, а все желающие смогут насладиться горячим безалкогольным глинтвейном и тут же опробовать каток самостоятельно. В день открытия посещение катка и аренда коньков бесплатны. Важно учитывать, что количество ограничено.

В рабочие дни и выходные каток на стадионе «Хярма» будет открыт с 9 утра до 22 вечера. С ценами можно ознакомиться здесь. На месте будет работать прокат коньков, также можно приходить кататься со своими коньками. Каток и прокат коньков будут открыты при любой погоде весь зимний сезон.

«Надо подчеркнуть, что каток на стадионе «Хярма» отличается от других рождественских катков своей длинной и формой. В другое время это могло бы быть его недостатком. Но сейчас, во время эпидемии коронавируса, это будет способствовать рассредоточению людей и соблюдать безопасную дистанцию будет проще. Несмотря на это, маска и общая осмотрительность будут не лишними», - добавил Владимир Свет.