Лутсар: научный совет рекомендовал ввести в Ида-Вирумаа локдаун

Об этом сообщила руководитель совета Ирья Лутсар. Общереспубликанские ограничения, по ее мнению, ужесточать не надо, так как ограничения уже оказали влияние - увеличение заболеваемости и заполнение больниц пациентами с коронавирусом было не таким массовым, как предполагали. Предложения научного совета носят рекомендательный характер, решение принимает правительство.