Вт, 8.12.2020
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Трийн Терамяэ
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Лутсар: научный совет рекомендовал ввести в Ида-Вирумаа локдаун

Ирья Лутсар.

ФОТО: Tairo Lutter/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Научный совет рекомендовал ввести в Ида-Вирумаа более строгие ограничения, то есть перевести на удаленную работу как можно больше народа, закрыть основную школу и ограничить общение людей вне работы, пишет Rus.Err.ee.

Об этом сообщила руководитель совета Ирья Лутсар. Общереспубликанские ограничения, по ее мнению, ужесточать не надо, так как ограничения уже оказали влияние - увеличение заболеваемости и заполнение больниц пациентами с коронавирусом было не таким массовым, как предполагали. Предложения научного совета носят рекомендательный характер, решение принимает правительство.

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