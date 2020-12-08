Лутсар: научный совет рекомендовал ввести в Ида-Вирумаа локдаун

Научный совет рекомендовал ввести в Ида-Вирумаа более строгие ограничения, то есть перевести на удаленную работу как можно больше народа, закрыть основную школу и ограничить общение людей вне работы, пишет Rus.Err.ee.
Об этом сообщила руководитель совета Ирья Лутсар. Общереспубликанские ограничения, по ее мнению, ужесточать не надо, так как ограничения уже оказали влияние - увеличение заболеваемости и заполнение больниц пациентами с коронавирусом было не таким массовым, как предполагали. Предложения научного совета носят рекомендательный характер, решение принимает правительство.