Сборная Эстонии в квалификации ЧМ-2022 сыграет с Бельгией, Уэльсом, Чехией и Белоруссией

В европейской зоне отбора было сформировано пять групп по шесть сборных в каждой и пять групп по пять сборных в каждой. Матчи пройдут в два круга: команды сыграют между собой по два поединка - дома и на выезде. Европейская квалификация стартует в марте 2021 года.

Группа A: Португалия, Сербия, Ирландия, Люксембург, Азербайджан.

Группа B: Испания, Швеция, Греция, Грузия, Косово.

Группа C: Италия, Швейцария, Северная Ирландия, Болгария, Литва.

Группа D: Франция, Украина, Финляндия, Босния и Герцеговина, Казахстан.

Группа E: Бельгия, Уэльс, Чехия, Белоруссия, Эстония.

Группа F: Дания, Австрия, Шотландия, Израиль, Фарерские острова, Молдавия.

Группа G: Голландия, Турция, Норвегия, Черногория, Латвия, Гибралтар.

Группа H: Хорватия, Словакия, Россия, Словения, Кипр, Мальта.

Группа I: Англия, Польша, Венгрия, Албания, Андорра, Сан-Марино.

Группа J: Германия, Румыния, Исландия, Северная Македония, Армения, Лихтенштейн.

Четыре участника финальной стадии Лиги наций УЕФА-2021 (Бельгия, Испания, Италия, Франция) попали в группы с пятью командами, а десять победителей групп выйдут в финальную стадию ЧМ-2022 напрямую.

Десять обладателей вторых мест в марте 2022 года примут участие в стыковых матчах наряду с двумя лучшими победителями групп Лиги наций УЕФА-2020/21, которые еще не вышли на чемпионат мира через Европейскую квалификацию и не заработали в ней путевку в "стыки". Двенадцать команд будут поделены на три пути, в каждом пройдут полуфинал и финал из одного матча. Три победителя "стыков" выйдут в финальную стадию.