Олимпийская чемпионка Резцова рассказала, что ее заставили сделать аборт перед Олимпиадой

"Господь дал мне четырех дочерей, несмотря на то что до родов я сделала аборт. Меня заставили, потому что стране нужны были медали", - сказала Резцова, отметив, что это "исходило от тренеров".

Закончившая карьеру в 2002 году спортсменка рассказала, что когда в сборной узнали о ее беременности, то ее отправили на тренировку - 40 километров на велосипеде, а после - в больницу.

"Гинеколог сказала - обсуждайте с мужем. Пришла к нему. Он: как ты решишь, так и будет. Но что значит, я решу? Семья-то одна. Я решу, а ты потом будешь жить с моей медалью, но без детей?", - сказала Резцова.

Бывшая спортсменка добавила, что она приняла решение согласиться на аборт, однако потребовала от спорткомитета квартиру. "Нам дали двушку здесь, в Химках, еще до Олимпиады", - заключила она.