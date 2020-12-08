Спешащий курьер повредил велосипедом имеющую историческую ценность дверь

В последние месяцы люди снова проводят больше времени дома, поэтому в страховые компании часто поступают сообщения о необычных случаях. Будь то тщательно вымытая детьми газонокосилка-робот, ущерб в процессе домашнего ремонта или даже входная дверь, поврежденная по неосторожности курьера. Каждое подобное происшествие – это своего рода урок.
Любое использование новой бытовой электроники и машин требует предварительного знакомства с ними, причем детям также следует объяснить, как обращаться с техникой и обслуживать ее. Например, в одном случае фатальным стало мытье газонокосилки-робота из садового шланга, хотя у детей, разумеется, были лучшие намерения. В целом газонокосилка защищена от дождя, но вода из шланга попала внутрь и повредила электронику. К счастью, в этом случае хватило ремонта, и устройство не пришлось менять.
«С самого начала пандемии коронавируса и введения ограничений мы заметили, когда люди остаются дома, они берутся за дела – за отложенный ремонт или украшение жилья. С этим неизбежно связаны несчастные случаи, в которых сам человек может быть не виноват», - отметил руководитель отдела рассмотрения ущербов PZU Яанус Танне.
В конце ноября, например, в PZU поступило требование о возмещении ущерба, согласно которому начавший ремонт владелец квартиры залил бетоном пол, но, к сожалению, смесь попала и в ванную комнату соседа снизу. Хотя большую часть ущерба удалось устранить, смесь все же оставила повреждения от влаги на потолке, компенсировать расходы на ремонт которых помогло имевшееся у владельца квартиры страхование.
В условиях пандемии особую популярность приобрели различные курьерские службы, и мы все чаще наблюдаем, как курьеры с едой носятся между домами и по лестничным клеткам, чтобы быстрее попасть к голодным клиентам. Однако в спешке по неосторожности могут произойти несчастные случаи. Например, однажды днем владелец дома услышал громкий хлопок снаружи. Выяснилось, что велосипед курьера упал на дверь, повредив дерево и краску. Поскольку речь шла об отреставрированной двери, имеющей историческую ценность, сумма ущерба также оказалась значительной.