Правительство приняло решение относительно мер по поддержке экономики в новом году

По словам премьер-министра Юри Ратаса, государство в сложные времена должно поддерживать экономику. «Мы поддерживаем пострадавшую от кризиса экономику. Минимум, что мы можем сделать – обеспечить, чтобы после кризиса сохранились критически важные ресурсы, опираясь на которые можно будет как можно быстрее восстановить экономику, - подчеркнул он. – Принимая решения в нынешней сложной ситуации, мы должны смотреть в будущее».

KredEX

На кабинетном совещании правительства было принципиально одобрено решение продолжить меры, осуществляемые через фонд KredEX. Поддержку нашло предложение министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиэма увеличить предельную ставку компенсации убытков по кредиту при гарантировании выдаваемых банками новых займов с 30% до 50%.

«Хотя спад экономики после начала кризиса оказался меньше прогнозируемого, новая вспышка коронавируса отодвигает период восстановления экономики в более отдаленное будущее, поэтому и предпринимателям по-прежнему нужна поддержка государства, чтобы пережить кризис. Поэтому мы сделали правительству предложение перенести оставшиеся незадействованными средства из дополнительного бюджета Kredex этого года на следующий год», - сказал Рауль Сиэм.

Чтобы предприятия могли больше инвестировать, планируется отказаться от существующей классификации прямых кредитов Kredex, бюджет оборотных и инвестиционных кредитов будет объединен.

«Весной мы распределили бюджет бизнес-кредитов Kredex так, что на оборотные кредиты было выделено 500 миллионов евро, а на инвестиционные кредиты – 50 миллионов евро. Поскольку кризис развивается, мы должны сделать условия более гибкими, и для этого мы решили отказаться от разделения займов на категории», - сказал министр Сиэм.

«Оставшиеся денежные средства мы будем использовать в качестве единого бюджета, что поможет увеличить объем инвестиционных кредитов и будет способствовать быстрой реализации новых бизнес-идей предпринимателей, что обеспечит им преимущества в растущей конкуренции», - добавил министр.

Фонд развития сельской жизни

В 2021 году государство продолжит выступать гарантом по займам, выдавать оборотные и инвестиционные кредиты и предлагать аренду капитала под залог сельскохозяйственной земли.

«Имеющиеся инструменты кризисной поддержки были большим подспорьем для предпринимателей, но кризис еще далеко не закончился и в будущем много неопределенности. Чтобы справиться с кризисом и выйти из него наилучшим образом, важно продолжить применять разработанные меры и после 31 декабря 2020», - сказал министр сельской жизни Арво Аллер.

Интерес к инструментам кризисной помощи Фонда развития сельской жизни был очень высок, что показывает, насколько важно в условиях кризиса помогать предпринимателям как с решением проблем ликвидности, так и с реализацией инвестиций, чтобы они могли адаптироваться к новым условиям и лучше подготовиться к кризам в будущем. К началу декабря решений по кредитам было принято на 79 миллионов евро, решений о поручительствах – на 29 миллионов евро, а решений об аренде капитала – на 2,6 миллиона евро.

Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS)

Правительство принципиально одобрило возможность использовать 5 миллионов евро, выделенных 10 ноября из правительственного резерва для поддержки туристического сектора, и в будущем году. К этой сумме добавится остаток средств EAS, предназначавшихся для компенсации арендной платы предприятий торговли и обслуживания, в размере трех миллионов евро.

По словам министра внешней торговли и информационных технологий Рауля Сиэма, целью мер кризисной поддержки для туристического сектора является поддержать наиболее сильно пострадавшие от кризиса предприятия гостиничного сектора, заведения общепита в Старом Таллинне, туристические бюро и магазины изделий ручной работы по всей Эстонии. «Новыми мерами мы поможем туристическим предприятиям, чья деятельность наиболее зависит от притока иностранных туристов и кто предлагает услуги, необходимые для того, чтобы международный туризм восстановился», - сказал Сиэм.

EAS откроет инструмент поддержки в 2021 году.