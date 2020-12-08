Вне дома: на этой неделе начинается ремонт легендарного кафе

Популярное в советское время кафе в последние десятилетия по назначению не использовалось: там располагались репетиционная, зал типа блэкбокс, а также склад. По словам старейшины Пыхья-Таллинна Пеэтера Ярвелайда, изначально для помещения рассматривались другие функции, нежели кафе. «Рассматривались другие варианты, например, создание дополнительного помещения для проведения культурных мероприятий, но по итогам долгих обсуждений был найден компромисс. В кафе тоже будут возможности для проведения культурных мероприятий», - отметил Ярвелайд.

Кафе упоминается в нескольких произведениях, теплыми словами его вспоминают многие деятели культуры, например, по словам писателя Энна Ветемаа, Leelo в период своего расцвета отличалось от заведений центра столицы. «По сравнению с центром, где в кафе было не найти свободного стола, в Leelo царил спокойный ритм, где можно было попить кофе, выпить и поесть».

Кафе планируется оформить в стиле 1960-х. Кроме основного помещения также будут отремонтированы вспомогательные помещения, будут заменены двери, выходящие на улицы Сальме и Гранийди. Для решения характерной для подвала проблемы влажности будет установлен дренаж. Ремонт будет проведен на площади в 3 053 квадратных метров.

«При ремонте кафе мы будем придерживаться того же принципа, как с недавно завершенным строительством малого театрального зала, который сейчас у нас арендует Городской театр. Новое кафе должно быть универсальным, его работа не должна мешать работе остальной части культурного центра и наоборот. Новое Leelo определенно станет очень хорошим дополнением к культурному центру Salme, потому что оно создает для нас новые возможности как для общинного центра. Вскоре мы объявим конкурс на поиск достойного арендатора для кафе», - сказал директор культурного центра Salme Стен Светляков.

По словам Светлякова, речь идет о сложном и требующем особого отношения проекте, так как расположенное на нулевом этаже кафе находится в самом сердце культурного центра, рядом с театральным залом и вестибюлем, но не отвечает в точности чертежам советского времени. «В строительном проекте установлены высокие требования по части звукоизоляции. Например, надо установить двойные потолки, использовать более толстое утепление, чем изначально предполагалось, нельзя использовать встраиваемое освещение и, прежде всего, надо установить звукопоглощающие материалы. Когда кафе будет готово, в идеале, в Salme могли бы одновременно проходить представление в большом зале, репетиция хора на третьем этаже, тренировка по народным танцам в спортзале, в малом театральном зале -концерт, а в кафе - стендап-шоу и ужин», - сказал Светляков.