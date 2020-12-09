Эстонская деревня — тайник советской интеллигенции

«Так уж сложилось, что, начиная с середины 60-х годов прошлого века, в Кясму проложили тропинку представители, как говорили в советские времена, творческой интеллигенции. На самом деле это были в основном люди, хорошо известные как достаточно крупные, а некоторые и как мирового класса специалисты в разных областях гуманитарного и технического знания. Это были, условно говоря, недобитые советской властью интеллигенты, которые нашли в Кясму возможность проводить лето в условиях, не похожих на обычную жизнь внутри Советского Союза. Были две точки притяжения для этого класса людей: безусловно, Коктебель и Кясму, который пришел на смену Коктебелю, потому что Коктебель к середине 60-х, не говоря уже о 70-х, потерял всю свою привлекательность для этих людей, там все изменилось», — рассказал Илья Сунделевич.

Эстония и Прибалтика в целом отличались от остального СССР, поскольку на тот момент прошло всего 20 с небольшим лет с момента прихода советской власти в эти регионы. Интеллигенции пришлась по нраву особая атмосфера в Кясму, которая сохранилась в деревне по сей день. Сунделевич отметил, что, помимо всего прочего, был один чисто технический момент: «Там глушилки не работали, люди сидели спокойно по своим дачам и слушали "‎Голос Америки"‎ и "‎Би-би-си» на русском языке‎, что в Москве делать было бы очень сложно из-за помех. Они, конечно, не из-за этого в Кясму приезжали, но это был бонус».

«Эти люди жили в Кясму много лет, они приезжали туда каждый год. Это была пограничная зона, куда без разрешения милиции и КГБ ехать было нельзя. Хозяева дач посылали в Москву специальную бумажку из Раквереской милиции, на основании чего некоторые люди в Москве и Ленинграде получали разрешение на въезд в приграничную зону — в Кясму. В Кясму часть побережья была затянута колючей проволокой, нельзя было даже выйти с семи вечера на пляж, потому что он превращался в государственную границу Советского Союза», — пояснил он.

Среди знаменитых дачников Кясму он выделил Марину Баранович, которая была близким другом Бориса Пастернака, его помощницей и машинисткой; с ней Борис Леонидович обсуждал роман «Доктор Живаго» во время его создания. Она перевела на русский почти всего Сент-Экзюпери, правда в печати появилась лишь часть этих переводов. Переводила она также Рильке, Брета Гарта, Конан Дойля. «Можно назвать и Софью Богатырёву — известного советского и американского историка, автора очень любопытных мемуаров. Надежда Яковлевна Мандельштам оставила Софье Богатыревой доверенность на право распоряжаться текстами Иосифа Мандельштама, которые она хранила у себя дома, — какая степень доверия должна была быть между людьми, какое взаимное уважение», — добавил Сунделевич.