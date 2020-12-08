Вт, 8.12.2020
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Танель Кийк
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Евростат: спад экономики Эстонии составил 2,7%

Иллюстративный снимок.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Спад экономики Эстонии в третьем квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года был одним из самым небольшим в Евросоюзе (ЕС). Лучше результаты были только у Ирландии, экономика которой выросла за год на 8,1%, сообщает Евростат.

Валовой внутренний продукт (ВВП) Литвы за год снизился на 1,6%. Во всем ЕС спад составил 4,2%, а только в еврозоне - 4,3%. Спад ВВП Латвии составил за год 2,6%, а Эстонии - 2,7%.

Однако в третьем квартале по сравнению со вторым рост экономики Литвы был одним из самых слабых в ЕС - 3,8%. Еще более слабым рост ВВП оказался в Финляндии и Эстонии (по 3,3%), а также в Греции (2,3%). ВВП Латвии прирос за квартал на 7,1%.

Во всем ЕС рост экономики составил за квартал 11,5%, а только в еврозоне - 12,5%.

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