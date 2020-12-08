Евростат: спад экономики Эстонии составил 2,7%

Спад экономики Эстонии в третьем квартале этого года по сравнению с таким же периодом прошлого года был одним из самым небольшим в Евросоюзе (ЕС). Лучше результаты были только у Ирландии, экономика которой выросла за год на 8,1%, сообщает Евростат.