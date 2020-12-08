Глаз отдыхает! ⟩ В Виймси продается замечательный бокс рядного дома

В самом престижном районе Хаабнеэме выставлен на продажу угловой бокс рядного дома, обеспечивающий уединение и ощущение отдельного частного дома. Недвижимость в очень хорошем состоянии.

Трехкомнатный бокс рядного дома в Виймси. ФОТО: City24

Светлый и очень уютный трехкомнатный бокс общей площадью 99,8 м2 современно меблирован. Плюсами этого и без того интересного предложения являются садовый участок, терраса, балкон на втором этаже, окна почти от пола до потолка в трех направлениях и очень практичное пространственное решение.

Трехкомнатный бокс рядного дома в Виймси. ФОТО: City24

На первом этаже находятся гостиная, кухня, туалет, гардеробная и терраса. На втором этаже спальня, санузел и детская комната. Коммунальные расходы в этом доме очень приемлемые: зимой они достигают 170 евро, а летом держатся в пределах 100 евро.

Трехкомнатный бокс рядного дома в Виймси. ФОТО: City24