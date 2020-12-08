Спецслужбы Норвегии считают хакеров из РФ причастными к кибератаке на парламент

В полицейской службе безопасности Норвегии указали, что, "вероятно", операция была осуществлена группировкой Fancy Bear, которая, как считают в Осло, "связана с ГРУ".

В сообщении отмечается, что хранившаяся в почтовой системе информация "представляет большой интерес для разведслужб нескольких иностранных государств".

Однако в ведомстве указали, что в ходе расследования не удалось получить достаточное количество информации для предъявления обвинений, поэтому следователи решили его прекратить.

13 октября МИД Норвегии обвинил Россию в организации хакерской атаки на парламент страны в августе.

Ранее административный глава норвежского парламента Марианна Андреассен сообщила, что парламент стал жертвой кибератаки, направленной на внутреннюю систему электронной почты. Отмечалось, что из почтовых ящиков избранных представителей парламента были похищены крупные объемы данных.