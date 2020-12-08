Картина дня: очередные жертвы коронавируса, повышение пенсий и вакцины, которые попадут в Эстонию

Парламент утвердил внеочередное повышение пенсий

Базовая часть пенсии по старости с 1 апреля 2021 года увеличится на 16 евро в месяц. Читать далее...

За сутки прибавилось 285 новых зараженных, трое умерли

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 4129 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 285, то есть 6,9% от общего количества тестов. Читать далее...

Лутсар: научный совет рекомендовал ввести в Ида-Вирумаа локдаун

Научный совет рекомендовал ввести в Ида-Вирумаа более строгие ограничения, которые бы означали перевести по возможности больше человек на удаленную работу, закрыть классы основной школы и ограничить общение людей вне работы. Читать далее...

Ночью в Эстонии похолодает до -10°C

По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на среду ожидается ясная погода, на островах и западе страны переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный 4-10, на побережье порывами до 15, в районе Рижского залива до 18 м/с. Температура воздуха 3-8, на юго-востоке страны до 10 градусов мороза, на островах от 2 градусов мороза до 1 градуса тепла. Читать далее...

Суд приговорил Олега Мартового к девяти годам тюрьмы

Во вторник Харьюский уездный суд приговорил известного в преступном мире Эстонии Олега Мартового с соучастниками к тюремным срокам за наркоторговлю. Читать далее...

Обзор эстонского врача: какие вакцины попадут в Эстонию и чем они отличаются?

Семейный врач Пирет Роспу сделала обзор, какие вакцины от Covid-19 могут прийти в Эстонию. Читать далее...

Вокруг бизнес-партнеров Хейти Хяэля сгущаются подозрения в отмывании денег

Остаться на плаву оказавшейся на рубеже столетий в затруднительном положении Alexela помог российский капитал. Из некогда сети заправок к сегодняшнему дню сложился крупный концерн энергетического сектора, который спонсирует культурные мероприятия, поддерживает филармонию и в качестве сособственника Õhtuleht имеет коммерческие интересы и в журналистике. Читать далее...

За пару недель зараженность коронавирусом возросла в три раза

Исследование распространенности коронавируса, проведенное Тартуским университетом, показало, что количество инфицированных взрослых в Эстонии по сравнению с серединой ноября увеличилось как минимум в три раза. В то же время люди стали более тщательно, чем раньше, соблюдать ограничения, введенные правительством, носить маски и воздерживаться от личных встреч. Читать далее...

Бывшие руководители Нарвы пытаются вступить в Центристскую партию

На прошлой неделе нарвские политики, отстраненные от власти в ноябре, подавали заявление о вступлении в Центристскую партию, но не в своем городе, а в Йыхви. Местное правление ЦП их не поддержало. Несколько членов правления Нарвского округа ЦП после этого сорвали собрание в Нарве, чтобы помешать обсуждению этого вопроса уже там. Читать далее...

Выигравшая в лотерею почти 740 тысяч евро женщина работает в сфере образования

Женщина, которая 25 ноября выиграла в лотерее Bingo Loto 739 322,90 евро, оформила свою победу. Как оказалось, победительница работает в Ярвамаа и трудится в сфере образования. Читать далее...

Как повлияет на рынок недвижимости повторное введение чрезвычайного положения?

Вновь начались разговоры о повторном введении чрезвычайного положения – что оно может означать для сектора недвижимости, и какое влияние окажет на цены на недвижимость? Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман считает, что, по мнению некоторых экономистов, с введением чрезвычайного положения уже опоздали. Читать далее...

В Ласнамяэ убили мужчину

В конце прошлой недели в таллиннском районе Ласнамяэ произошло убийство. Полиция получила сообщение о кровавой расправе 6 декабря. Выяснилось, что в квартире на улице Паэкааре пьяный 43-летний мужчина напал на своего знакомого 42-летнего мужчину, сообщила Пыхьяская префектура полиции. Читать далее...

Спасший ребенка из Эмайыги охранник попал в больницу с воспалением легких