Автобусные фирмы хотят самостоятельно регулировать отправления: иначе линии придется закрыть

В обращение, направленном Министерству экономики и коммуникаций, руководители 10 занимающихся пассажирскими перевозками предприятий просят временно разрешить им отменять до 50% своих рейсов. В качестве главного аргумента фигурирует финансовый - осенью на фоне распространения коронавируса количество пассажиров стало резко сокращаться, что ударило и по выручке от продажи билетов.

"Поскольку пассажиров сейчас мало, то фирмы вынуждены терпеть убытки. А если государство пойдет нам навстречу и разрешит регулировать число отправлений, то мы бы как минимум могли снизить убытки", - сказал во вторник в беседе с корреспондентом rus.err.ee подписавшийся под обращением руководитель зарегистрированной в Кохтла-Ярве автобусной компании Ekspress-Auto L Анатолий Листов.