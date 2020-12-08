"Любой следующий пациент сейчас рискует остаться без койки": в шести больницах Латвии осложнен прием

Она сказала, что количество очагов Covid-19 в центрах социального ухода увеличилось, несколько очагов выявлено также в психоневрологических больницах.

Ципуле подчеркнула, что это увеличит загруженность больниц. Проблема есть также с основным диагнозом таких пациентов, связанным с психическим заболеванием.

Она сообщила, что 15% вызовов вчера были связаны с госпитализацией пациентов с Covid-19. Латвия уже дошла до четвертого, худшего сценария, считает директор NMPD.

Койки, предназначенные для пациентов с коронавирусом, загружены на 73% при том, что на этой и прошлой неделе было выделено 100 дополнительных коек.

Нагрузка выше в Клинической университетской больнице им. Страдиньша и Рижской Восточной клинической университетской больнице, где заполненность коек для Covid-19 составляет более 80%.

Также высока загрузка коек отделений интенсивной терапии - в Восточной больнице это 85%, в Лиепайской больнице, Видземской региональной больнице и Резекненской больнице 100%.

"Любой следующий пациент сейчас рискует остаться без койки", - сказала Ципуле.