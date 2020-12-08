"Любой следующий пациент сейчас рискует остаться без койки": в шести больницах Латвии осложнен прием

В настоящее время прием пациентов в шести больницах Латвии нарушен, что создает большую нагрузку на Службу неотложной медицинской помощи страны (NMPD), заявила во вторник на заседании комиссии Сейма по социальным и трудовым вопросам директор службы NMPD Лиене Ципуле.
Она сказала, что количество очагов Covid-19 в центрах социального ухода увеличилось, несколько очагов выявлено также в психоневрологических больницах.
Ципуле подчеркнула, что это увеличит загруженность больниц. Проблема есть также с основным диагнозом таких пациентов, связанным с психическим заболеванием.
Она сообщила, что 15% вызовов вчера были связаны с госпитализацией пациентов с Covid-19. Латвия уже дошла до четвертого, худшего сценария, считает директор NMPD.
Койки, предназначенные для пациентов с коронавирусом, загружены на 73% при том, что на этой и прошлой неделе было выделено 100 дополнительных коек.
Нагрузка выше в Клинической университетской больнице им. Страдиньша и Рижской Восточной клинической университетской больнице, где заполненность коек для Covid-19 составляет более 80%.
Также высока загрузка коек отделений интенсивной терапии - в Восточной больнице это 85%, в Лиепайской больнице, Видземской региональной больнице и Резекненской больнице 100%.
Она также сообщила, что в Северокурземской больнице количество пациентов с Covid-19 влияет на оказание других неотложных услуг.