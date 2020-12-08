Немецкие ученые призвали ввести на Рождество жесткий локдаун

Эксперты считают, что условия для жесткого локдауна в Рождество и Новый год благоприятны в связи со школьными рождественскими каникулами и тем, что компании и ведомства в это время и так работают не в полном объеме: "С 24 декабря 2020 года по крайней мере до 10 января 2021 года общественная жизнь во всей Германии должна быть в значительной степени приостановлена".

При этом академия настаивает на том, чтобы первые меры по ограничению профессиональных и личных контактов "до абсолютного минимума" были введены еще до полного локдауна, а именно со следующего понедельника, 14 декабря. Так, предприятиям следует где это только возможно отправлять сотрудников работать из дома, а занятия в школах должны быть отменены во всех федеральных землях.

Накануне за дальнейшее ужесточение мер по борьбе с коронавирусом выступили председатель Немецкого больничного общества (DKG) Геральд Гас, который настоятельно призвал федеральные и земельные власти отказаться от объявленных послаблений, а также канцлер ФРГ Ангела Меркель.