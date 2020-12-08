"Целая кампания клеветы": Смена власти в одной из волостей привела к грязным политическим играм

Несколько недель назад в газете Õhtuleht был опубликован большой материал о том, как нынешняя волостная старейшина Валга Эстер Каруcе и ее отец Аллайн Каруcе на предыдущих местных выборах якобы предлагали людям за их голос бутылку водки или десять евро. Cама Эстер Карусе считает, что статья Õhtuleht была заказана ее политическими оппонентами.
Õhtuleht взял интервью у трех асоциалов, одного предполагаемого охранника избирательного участка и одного государственного служащего из Валга. Два собутыльника и одна безработная женщина рассказали журналисту, как три года назад перед одним из магазинов в Валга неизвестные люди предложили им десять евро или бутылку водки за простую услугу - проголосовать за Аллайна или Эстер Каруcе.
Журналист Õhtuleht в этой истории не скрывает, что двое предполагаемых продавцов голосов, с которыми он разговаривал в Валга, во время интервью были слегка подшофе. Тем не менее в статье журналист отмечает, что, хотя сами мужчины признались, что слегка выпили, они показались достаточно адекватными.
Поскольку полиция и местные власти не начали расследование по следам статьи, ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст решила сама начать поиски правды.
В статье утверждается, что полиция Валга знала о подкупе голосов во время выборов, но поскольку это удаленный район и у местной полиции постоянно не хватает ресурсов, этот вопрос замяли.
Эстер Каруcе - 28-летняя центристка. Ее избрание волостным старейшиной в начале коронакризиса стало для многих сюрпризом. Ее отец Аллайн является известным в Валга бизнесменом. Эстер пришла к власти в Валга в марте, потому что предыдущий волостной старейшина, реформист Маргус Лепик, подал в отставку в разгар коронакризиса.
Каруcе, которая до этого ни дня не занимала руководящих постов, с первого дня работы старейшиной волости попала под огонь оппозиции.
По словам Эстер, местный политик от партии "Отечество" и бывшая старейшина волости Тахева Моника Рогенбаум позвонила ей весной и сообщила по телефону, что, если Рогенбаум не станет председателем волостного собрания, Эстер может готовиться к большим неприятностям.
По мнению Эстер Карусе, напряженность в отношениях с членами волостного собрания достигла кульминации в виде публикации в общенациональной газете статьи о покупке голосов, основным источником которой стали местные алкаши.
Как утверждается в статье со ссылкой на валгаских любителей выпивки, скупщики голосов подошли к ним и предложили 10 евро или бутылку водки за голос, отданный за Эстер и Аллайна. Согласно источникам Õhtuleht, уровень бедности в Валга высок, и пакет помощи в размере 10 евро во время выборов был очень даже кстати.
Семья Карусе уверена, что за статьей Õhtuleht стоят их политические оппоненты, которые якобы снабдили журналиста ненадежными источниками, готовыми за деньги рассказать что угодно. Эстер Карузе подозревает в политической клевете в первую очередь Монику Рогенбаум и членов волостного собрания, принадлежащих к фракции соцдемов.
В данный момент Эстер Карусе всерьез взвешивает возможность обращения в суд против клеветников.
До выборов 2017 года и объединения волостей в Валга правили социал-демократы и члены Партии реформ. Тогдашняя старейшина Тахева, член партии «Отечество» Моника Рогенбаум, которую Эстер Карузе считает сегодня своим серьезным противником, также потеряла власть, потому что отец и дочь Карусе на двоих набрали на местных выборах более 18 процентов от общего числа голосов.
По словам Эстер Карусе, это шокировало политических оппонентов и перед следующими выборами в местные органы власти были задействованы уже особо грязные приемы.
Ведущая Kuuuurija Катрин Луст провела у социального дома Валга журналистский эксперимент: предлагала интервьюируемым 50 евро, если они знают что-нибудь о покупке голосов. Один из жителей социального дома тут же заявляет, что ему предлагали два литра пива за голос. Директор социального дома однако уверена, что он врет ради денег.
Исполнительный директор социального дома говорит, что, к сожалению, рассказы жителей этого дома нельзя принимать за чистую монету.
Единственным же человеком, который на страницах Õhtuleht говорил о покупке голосов от своего имени, а не анонимно, была социал-демократ Меэли Туубель. В свое время она лишилась власти в Валга с приходом Карусе.
Туубель сообщила Катрин Луст, что во время выборов общалась по поводу скупки голосов с тремя мужчинами в социальном доме Валга, и прислала их имена. Оказалось, что двое из них до сих пор живут в социальном доме на улице Пийри, а третий уже умер. При этом один из мужчин оказался тем самым персонажем, которому Луст предлагала 50 евро в ходе журналистского эксперимента, а второй на пенсии совершенно спился, и пообщаться с ним не предоставлялось возможным.
Относительно же прозвучавшего на страницах Õhtuleht комментария полиции о том, что история с покупкой голосов не будет расследована из-за нехватки ресурсов, пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк ответила следующим образом: «Опираясь на защиту источника, Õhtuleht не обнародовал кто, из какого региона и в каком контексте представил эти утверждения. Однако Õhtuleht подтвердил, что никто из полиции Валга не комментировал этот вопрос для статьи».
Смотрите сюжет Kuuuurija на русском языке полностью.