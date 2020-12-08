Скупка голосов за бутылку водки: журналистское расследование или заказ конкурентов?

Õhtuleht взял интервью у трех асоциалов, одного предполагаемого охранника избирательного участка и одного государственного служащего из Валга. Два собутыльника и одна безработная женщина рассказали журналисту, как три года назад перед одним из магазинов в Валга неизвестные люди предложили им десять евро или бутылку водки за простую услугу - проголосовать за Аллайна или Эстер Каруcе.

Журналист Õhtuleht в этой истории не скрывает, что двое предполагаемых продавцов голосов, с которыми он разговаривал в Валга, во время интервью были слегка подшофе. Тем не менее в статье журналист отмечает, что, хотя сами мужчины признались, что слегка выпили, они показались достаточно адекватными.

Поскольку полиция и местные власти не начали расследование по следам статьи, ведущая программы Kuuuurija Катрин Луст решила сама начать поиски правды.

В статье утверждается, что полиция Валга знала о подкупе голосов во время выборов, но поскольку это удаленный район и у местной полиции постоянно не хватает ресурсов, этот вопрос замяли.

Эстер Каруcе - 28-летняя центристка. Ее избрание волостным старейшиной в начале коронакризиса стало для многих сюрпризом. Ее отец Аллайн является известным в Валга бизнесменом. Эстер пришла к власти в Валга в марте, потому что предыдущий волостной старейшина, реформист Маргус Лепик, подал в отставку в разгар коронакризиса.

Каруcе, которая до этого ни дня не занимала руководящих постов, с первого дня работы старейшиной волости попала под огонь оппозиции.

По словам Эстер, местный политик от партии "Отечество" и бывшая старейшина волости Тахева Моника Рогенбаум позвонила ей весной и сообщила по телефону, что, если Рогенбаум не станет председателем волостного собрания, Эстер может готовиться к большим неприятностям.

По мнению Эстер Карусе, напряженность в отношениях с членами волостного собрания достигла кульминации в виде публикации в общенациональной газете статьи о покупке голосов, основным источником которой стали местные алкаши.

Как утверждается в статье со ссылкой на валгаских любителей выпивки, скупщики голосов подошли к ним и предложили 10 евро или бутылку водки за голос, отданный за Эстер и Аллайна. Согласно источникам Õhtuleht, уровень бедности в Валга высок, и пакет помощи в размере 10 евро во время выборов был очень даже кстати.

Семья Карусе уверена, что за статьей Õhtuleht стоят их политические оппоненты, которые якобы снабдили журналиста ненадежными источниками, готовыми за деньги рассказать что угодно. Эстер Карузе подозревает в политической клевете в первую очередь Монику Рогенбаум и членов волостного собрания, принадлежащих к фракции соцдемов.

В данный момент Эстер Карусе всерьез взвешивает возможность обращения в суд против клеветников.