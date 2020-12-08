В Лондоне заключили самую крупную сделку на рынке элитных квартир за десять лет

В Лондоне куплен пентхаус и еще три квартиры. Общая площадь - огромна. Это - самая дорогостоящая сделка на рынке элитного жилья за прошедшее десятилетие, передает Newsru.
Новый собственник приобрел пентхаус и три квартиры в историческом здании на Гросвенор-сквер в Мейфэр общей площадью 1560 квадратных метров. Сумма сделки составила 138 млн фунтов стерлингов, что на момент продажи ориентировочно соответствует 152 млн евро.
Имя нового владельца недвижимости ожидаемо не разглашается, но в компании Savills отметили, что она была куплена для личного проживания. До этого момента самой крупной сделкой на рынке элитных квартир Лондона считалась продажа пентхауса в доме One Hyde Park в 2008 году за 137 млн фунтов.
«При росте продаж на элитном загородном рынке Лондона, престижные районы города остаются местом притяжения обеспеченных покупателей. Такая ситуация обусловлена удержанием стоимости элитного жилья в центре Лондона на уровне примерно на 21% ниже пикового значения», - отметил партнер Savills в России Александр Шаталов.
Напомним, в мае этого года сообщалось, что неизвестный предприниматель российского происхождения купил дом в центре Лондона стоимостью 15,5 млн фунтов стерлингов.
Речь идет о доме, расположенном по адресу 26 Old Queen Street. Окна этого таунхауса площадью 610 квадратных метров выходят на парк Сент-Джеймс, граничащий с Букингемским и Сент-Джеймсским дворцами, а также Министерством иностранных дел, Минфином и резиденцией премьер-министра Великобритании.
В доме имеется пять спален, три гостиные, рабочий кабинет, библиотека, комната для игр и общения, а также хранилище для вина и шампанского. На крыше расположена терраса, а на заднем дворе разбит небольшой сад. Интерьерами особняка занималась дизайнер Никола Фонтанелла, которая работала над проектами для Мадонны, Гая Ричи и Наоми Кэмпбелл.