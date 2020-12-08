Государство выделило малообеспеченным миллион одноразовых масок

«В понедельник мы отправили с центрального государственного склада средств индивидуальной защиты миллион одноразовых хирургических масок, чтобы сейчас каждому малообеспеченному была гарантирована хотя бы одна коробка, то есть 50 масок, - передала пресс-служба слова министра государственного управления Аннели Отть. - Мы хотим тем самым гарантировать, чтобы у людей в любом случае были необходимые средства индивидуальной защиты до тех пор, пока мы не сможем раздать многоразовые маски».

Отть сказала, что, поскольку риск вируса сохранится еще на долгое время, разумно будет обеспечить людей качественными многоразовыми масками. «Мы тщательно протестировали многоразовые маски различных производителей и это привело к необходимости расширить круг участников конкурса. На данный момент стали известны окончательные результаты тестов качества и мы надеемся, что скоро сможем доставить получателям прожиточного пособия и многоразовые маски».

В связи с переходом на режим обязательного ношения масок государство решило предоставить каждому малообеспеченному по две многоразовые маски. По две маски на каждого получателя прожиточного пособия — это в общей сложности 40 000 масок, которые будут распределять местные самоуправления. До тех пор, пока многоразовые маски не будут доставлены, малообеспеченные смогут пользоваться одноразовыми масками.