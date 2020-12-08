Судьба референдума о браке зависит от них

Убежденность в том, что из-за центристов голоса не пропадут, выразили и глава фракции Керсти Сарапуу, и некоторые рядовые члены партии премьера. Хотя как минимум некоторые из них от референдума не восторге.

Кайдо Хеэвельсон ФОТО: Erik Peinar/Riigikogu

«Если совсем честно, то есть много более срочных вопросов, чем этот референдум. Но поскольку они не возникли, сложно сказать. Я еще не сформировал свою точку зрения.», - сказал Кайдо Хеэвельсон, подтвердив, что вероятно проголосует так, как настроена остальная фракция. «Так кардинально я один не стану устраивать никакой революции», - ответил он на вопрос о том, стоит ли ждать от него такого же поведения, как от некоторых членов «Отечества».

Дмитрий Дмитриев тоже обещал исходить из линии фракции. Также референдум поддерживает Виктор Васильев, но «не по партийной, а по личной совести». Его мнения остальных членов фракции не интересуют.

«Я точно поддерживаю проведение референдума и у меня есть на это четкие причины, - пояснил Васильев. – Во-первых, это возможность что-то сказать по какому-то вопросу. Во-вторых, это в какой-то мере проявление прямой демократии. В-третьих, на самом деле, это очень старая политтехнология, чтобы направить активность народа на какой-то вопрос, не имеющий никакого значения. Не спрашивайте у нас, почему скверные зарплаты и маленькие пенсии, почему не хватает домов престарелых и т.д. А задайте какой-то вопрос, который в действительности никого не интересует».

Васильев продолжил: «Поскольку благодаря прессе вопрос, который, на самом деле, должен интересовать около 3% населения, раздут, народ загнан так далеко, что мнения поделились уже пополам: 51-49 или 40-51 процент. И пожалуйста, мы создадим для народа такую возможность. Скажите, чего вы хотите, а еще лучше, если вы будет оскорблять друг друга и подеретесь. А мы посмотрим на это и принесем великий мир на землю, опрос прошел, народ сказал свое слово, а затем ничего не последует. Но эта политтехнология существует еще со времени Рима – если у народа нет хлеба, дайте ему зрелищ. За цирком хорошо наблюдать».

Яанус Карилайд ФОТО: Sander Ilvest

Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд отметил, подчеркивая единство фракции, как панически оппозиция искала лишние голоса в «Отечестве» и у центристов. «Одному члену Рийгикогу от ЦП предложили много внимания СМИ, у оппозиции должны были быть по этому вопросу прирученные журналисты. Но это предложение конкретным центристом было отвергнуто. Фраза звучала примерно так: мы сделаем тебя большим деятелем на стороне сил света».

Что будет с обструкцией?

Очевидно, настоящая интрига появится после первого чтения. Помимо критического положения с голосами коалиции придется сражаться и с огромным количеством поправок, обещанных оппозицией, рассмотрение которых надолго застопорило бы работу парламента.

Уклонение от поправок потребовало бы от коалиции шагов, которые не согласуются с прежними обычаями. Одним из них могло бы стать объединение их в одну, чтобы можно было проголосовать по всем сразу. В то же время взаимно противоречащие поправки связать нельзя. «Как депутат Рийгикогу я имею право вносить эти поправки, сам по себе этот законопроект длиной в страницу, и пояснительная – еще в одну. По такому важному вопросу необходимо дополнить законопроект», - прокомментировал Кальюлайд.

Второй вариант, что правительство предпримет изменение порядка работы Рийгикогу. «Это была бы беспрецедентная история, чтобы исполнительная власть выступила с предложением, как лучше организовать работу законодательной власти. Это было бы крайне неуместно и сомнительно. Я не представляю, как члены «Отечества» и центристы смотрели бы в зеркало, если бы такой шаг был предпринят. Но да, если удастся вызвать в обществе достаточно большой конфликт, неизвестно, на что они будут готовы».