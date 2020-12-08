Судьба референдума о браке зависит от них

Несмотря на то, что Имре Соояэр решил в понедельник вновь приступить к обязанностям депутата Рийгикогу вместо Калева Калло (ЦП), оппозиции по-прежнему не хватает пары голосов, чтобы сорвать референдум. А потенциальные мишени оппозиции пока не стремятся обнародовать свою точку зрения, пишет Postimees.
Помимо баллотировавшегося по списку центристов Имре Соояэра, из коалиционных депутатов четко выразили свое неприятие референдума о браке члены «Отечества» Сийм Кийслер, Юллар Сааремяэ и Виктория Ладынская-Кубитс. Таким образом, у оппозиции уже 49 голосов.
Михаил Лотман сказал в интервью Maaleht, что он не против референдума, но в то же время не может голосовать за него.
Таким образом, при условии, что Лотман не станет голосовать, соотношение сил на данный момент сейчас 51-49 в пользу коалиции.
Еще один член «Отечества», Андрес Метсоя, обещал по крайней мере в первом чтении исходить из позиции партии, но затем и его голос может оказаться решающим. Из «Отечества» еще публично не высказал свою точку зрения Райво Тамм, который не пожелал дать свой комментарий Postimees.
Оппозиция смотрит на инициаторов Закона о сожительстве
Раймонд Кальюлайд сменивший ряды центристов на социал-демократов, заметил, оценивая ряды своих бывших соратников, что в плане потенциальной потери голосов коалиции имеет смысл смотреть на тех центристов, которые в 2014 году были среди инициаторов Закона о сожительстве.
Из нынешних членов центристской фракции тогда под инициативой подписались Энн Ээсмаа, который не пожелал комментировать эту тему, и недавно лишившаяся должности министр образования Майлис Репс.
«Во-вторых, можно посмотреть, кто ранее в течение политической карьеры высказывал либеральные идеи. Есть, например, Андрей Коробейник или Оудекки Лооне, которая сейчас прячется за то, что, в принципе, она, конечно, согласна, что должны быть равные возможности, но все-таки она большой сторонник народного голосования и демократии», - сказал Кальюлайд, заметив, что для большинства центристской фракции следование линии партии – вообще не вопрос. «Их это вообще не беспокоит, и они не считают это очень важным вопросом, которым следует заниматься и, тем более, вступать из-за него в разногласия с партией. То есть те мифы о том, что в Центристской партии, есть какое-то либеральное крыло, во многом преувеличены».
Так же, как следует из обещания Метсоя сначала следовать линии партии и поддержать коалицию, Кальюлайд тоже считает, что на следующей неделе в первом чтении неожиданностей ждать не стоит. Даже Соояэр намекнул, что в первом чтении отдаст свой голос за продолжение процедуры, чтобы затем можно было учесть его поправки.
«Оудекки Лооне тоже публично говорила, что свободное голосование Центристской партии будет означать конец этой коалиции. Но я предполагаю, что центристы, скорее, не станут препятствовать проведению первого чтения. Так что на это надеяться нельзя, что проект будет отклонен сразу в ходе него, если в течение недели не объявятся депутаты «Отечества» и Центристской партии, которые скажут, что они никак не могут поддержать референдум. Но это не очень вероятно».
Центристы обещают не изменить партии
Убежденность в том, что из-за центристов голоса не пропадут, выразили и глава фракции Керсти Сарапуу, и некоторые рядовые члены партии премьера. Хотя как минимум некоторые из них от референдума не восторге.
«Если совсем честно, то есть много более срочных вопросов, чем этот референдум. Но поскольку они не возникли, сложно сказать. Я еще не сформировал свою точку зрения.», - сказал Кайдо Хеэвельсон, подтвердив, что вероятно проголосует так, как настроена остальная фракция. «Так кардинально я один не стану устраивать никакой революции», - ответил он на вопрос о том, стоит ли ждать от него такого же поведения, как от некоторых членов «Отечества».
Дмитрий Дмитриев тоже обещал исходить из линии фракции. Также референдум поддерживает Виктор Васильев, но «не по партийной, а по личной совести». Его мнения остальных членов фракции не интересуют.
«Я точно поддерживаю проведение референдума и у меня есть на это четкие причины, - пояснил Васильев. – Во-первых, это возможность что-то сказать по какому-то вопросу. Во-вторых, это в какой-то мере проявление прямой демократии. В-третьих, на самом деле, это очень старая политтехнология, чтобы направить активность народа на какой-то вопрос, не имеющий никакого значения. Не спрашивайте у нас, почему скверные зарплаты и маленькие пенсии, почему не хватает домов престарелых и т.д. А задайте какой-то вопрос, который в действительности никого не интересует».
Васильев продолжил: «Поскольку благодаря прессе вопрос, который, на самом деле, должен интересовать около 3% населения, раздут, народ загнан так далеко, что мнения поделились уже пополам: 51-49 или 40-51 процент. И пожалуйста, мы создадим для народа такую возможность. Скажите, чего вы хотите, а еще лучше, если вы будет оскорблять друг друга и подеретесь. А мы посмотрим на это и принесем великий мир на землю, опрос прошел, народ сказал свое слово, а затем ничего не последует. Но эта политтехнология существует еще со времени Рима – если у народа нет хлеба, дайте ему зрелищ. За цирком хорошо наблюдать».
Зампредседателя Центристской партии Яанус Карилайд отметил, подчеркивая единство фракции, как панически оппозиция искала лишние голоса в «Отечестве» и у центристов. «Одному члену Рийгикогу от ЦП предложили много внимания СМИ, у оппозиции должны были быть по этому вопросу прирученные журналисты. Но это предложение конкретным центристом было отвергнуто. Фраза звучала примерно так: мы сделаем тебя большим деятелем на стороне сил света».
Что будет с обструкцией?
Очевидно, настоящая интрига появится после первого чтения. Помимо критического положения с голосами коалиции придется сражаться и с огромным количеством поправок, обещанных оппозицией, рассмотрение которых надолго застопорило бы работу парламента.
Уклонение от поправок потребовало бы от коалиции шагов, которые не согласуются с прежними обычаями. Одним из них могло бы стать объединение их в одну, чтобы можно было проголосовать по всем сразу. В то же время взаимно противоречащие поправки связать нельзя. «Как депутат Рийгикогу я имею право вносить эти поправки, сам по себе этот законопроект длиной в страницу, и пояснительная – еще в одну. По такому важному вопросу необходимо дополнить законопроект», - прокомментировал Кальюлайд.
Второй вариант, что правительство предпримет изменение порядка работы Рийгикогу. «Это была бы беспрецедентная история, чтобы исполнительная власть выступила с предложением, как лучше организовать работу законодательной власти. Это было бы крайне неуместно и сомнительно. Я не представляю, как члены «Отечества» и центристы смотрели бы в зеркало, если бы такой шаг был предпринят. Но да, если удастся вызвать в обществе достаточно большой конфликт, неизвестно, на что они будут готовы».
Несмотря на то, что уже 17 декабря Рийгикогу уйдет в зимний отпуск и по плану вернется 11 января, в промежутке правительство, президент или 21 член Рийгикогу могут созвать чрезвычайное заседание. Для того, чтобы референдум мог состояться по плану 18 апреля 2021 года, парламент должен принять решение не позднее 18 января.