Минимальная зарплата работников культуры в 2021 году останется на прежнем уровне

Также будут выделяться пособия на зарплату руководителям хоров, групп народного танца и оркестров. В проекте бюджета на 2021 года на эти нужды предусмотрены 2,7 млн евро. Государство продолжит финансово поддерживать и тренеров.

Соглашение о единых намерениях касается получающих зарплату из бюджета Министерства культуры работников, трудящихся на полную ставку на тех местах, которые требуют высшего образования.

Действующая минимальная зарплата работников культуры в государственных учреждениях, частноправовых фондах с участием государства и публично-правовых учреждениях - 1300 евро в месяц.