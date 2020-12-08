Вт, 8.12.2020
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Юри Ратас
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  • Минимальная зарплата работников культуры в 2021 году останется на прежнем уровне
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Минимальная зарплата работников культуры в 2021 году останется на прежнем уровне

Деньги.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Министр культуры Тынис Лукас и председатель правления Центральной организации профсоюзов служащих (TALO) Аго Туулинг во вторник в Таллинне подписали соглашение о единых намерениях. Этим договором подтверждается необходимость оставить минимальную зарплату работников культуры по меньшей мере на прежнем уровне.

Также будут выделяться пособия на зарплату руководителям хоров, групп народного танца и оркестров. В проекте бюджета на 2021 года на эти нужды предусмотрены 2,7 млн евро. Государство продолжит финансово поддерживать и тренеров.

Соглашение о единых намерениях касается получающих зарплату из бюджета Министерства культуры работников, трудящихся на полную ставку на тех местах, которые требуют высшего образования.

Действующая минимальная зарплата работников культуры в государственных учреждениях, частноправовых фондах с участием государства и публично-правовых учреждениях - 1300 евро в месяц.

"Повышать ли зарплату в следующем году, должны решать руководители конкретных учреждений", - отметил министр культуры Тынис Лукас.

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