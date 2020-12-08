Вт, 8.12.2020
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Юри Ратас
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  • Новогоднего праздника в Нарве не будет, но по городу пустят музыкальный автобус
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Новогоднего праздника в Нарве не будет, но по городу пустят музыкальный автобус

Нарва.

ФОТО: RAndrei/ Shutterstock

В этом году праздничный фейерверк и традиционное празднование Нового года на Петровской площади в Нарве не состоятся, чтобы избежать массового скопления людей во время пандемии коронавируса, пишет Rus.ERR.

Сложная эпидемиологическая ситуация в городе и действующие ограничения не позволяют организовать массовое мероприятие и отпраздновать Новый год у главной городской елки.

В канун Нового года, 31 декабря вечером, по городу начнет курсировать необычный транспорт. Веселый новогодний ретроавтобус, украшенный еловыми ветками и гирляндами, проедет в сопровождении Деда Мороза и его друзей, поздравляя нарвитян с приближающимся Новым годом. Маршрут автобуса держится в секрете, чтобы его появление было для нарвитян неожиданным.

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