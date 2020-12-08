Новогоднего праздника в Нарве не будет, но по городу пустят музыкальный автобус

Сложная эпидемиологическая ситуация в городе и действующие ограничения не позволяют организовать массовое мероприятие и отпраздновать Новый год у главной городской елки.

В канун Нового года, 31 декабря вечером, по городу начнет курсировать необычный транспорт. Веселый новогодний ретроавтобус, украшенный еловыми ветками и гирляндами, проедет в сопровождении Деда Мороза и его друзей, поздравляя нарвитян с приближающимся Новым годом. Маршрут автобуса держится в секрете, чтобы его появление было для нарвитян неожиданным.