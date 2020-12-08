График ⟩ Исследования подтверждают эпидемическое распространение вируса в Эстонии

Во время десятой фазы исследования, проведенной с 26 ноября по 6 декабря, было протестировано 2380 взрослых, у 30 из которых результат оказался положительным. У половины из них наблюдались симптомы болезни, а у второй половины отсутствовали. При этом многие люди с легкими симптомами до получения положительного результата считали себя здоровыми. По данным исследователей, среди взрослого населения Эстонии инфицировано 1,3%, или около 14 000 человек.

Руководитель исследований Рут Калда, профессор семейной медицины Тартуского университета, рассказала Postimees, что у 57 процентов пациентов с коронавирусом не было симптомов, а у 43 процентов были. «Большинство из тех, у кого были симптомы, не подозревали о коронавирусе, хотя многие описывали возможность тесного контакта», - добавила Калда.

​По словам Калда, поскольку существует довольно много бессимптомных случаев, то речь идет о скрытом распространении - инфекцию можно получить из разных мест. «Поэтому мы рекомендуем соблюдать дистанцию, носить маску, избегать людных мест, отказываться от общественных мероприятий», - перечислила она меры, которым люди могли бы следовать.

Старший научный сотрудник отдела технологических исследований Тартуского университета Михкель Солвак отметил, что наиболее распространенные симптомы коронавируса аналогичны симптомам вирусных инфекций верхних дыхательных путей: насморк, слабость и усталость, боль в горле и кашель, а также боли в мышцах и суставах.