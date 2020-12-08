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Совет директоров «Победы» уволил одного из заместителей гендиректора из-за инцидента, когда самолет авиакомпании выполнил полет по траектории, похожей на фаллический символ. Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК и «Ведомости».

Совет директоров «Победы» уволил одного из заместителей гендиректора из-за инцидента, когда самолет авиакомпании выполнил полет по траектории, похожей на фаллический символ. Об этом со ссылкой на источники сообщают РБК и «Ведомости».

В пресс-службе «Победы» маневры самолета не то в шутку, не то всерьез назвали акцией в поддержку российского футболиста Артема Дзюбы.

Гендиректору «Победы» Андрею Калмыкову, по информации изданий, совет директоров вынес строгий выговор. Какой из его заместителей уволен, РБК и «Ведомости», не уточняют.

В начале ноября - через несколько дней после того, как в сеть попало интимное видео футболиста Дзюбы, - самолет «Победы» Москва - Екатеринбург со 102 пассажирами на борту пролетел над Нефтекамском по траектории, напоминающей фаллос.

Из-за отклонения от маршрута для выполнения маневра самолет прибыл в аэропорт назначения с опозданием в 32 минуты.

✈️🇷🇺 Росавиация предложила «Аэрофлоту» задуматься о соответствии руководства авиакомпании «Победа» занимаемой должности после того, как пилоты рейса МСК-ЕКБ "нарисовали" фаллос в поддержку футболиста Дзюбы. На борту в этот момент были 102 пассажира и 6 членов экипажа. pic.twitter.com/JWrUggeNsb — Рустем Адагамов (@adagamov) November 27, 2020

В пресс-службе «Победы» тогда заявили, что не знают «что именно могло померещиться в траектории полета самолета», но предположили, что таким образом пилоты авиакомпании «выразили поддержку капитану сборной [России по футболу] Артему Дзюбе и показали свое отношение к его травле».

Воздушный маневр над Нефтекамском не понравился Росавиации, которая посчитала, что действия пилотов могли повлиять на безопасность полетов в этом районе.

Ведомство начало расследование инцидента, в ходе которого выяснилось, что неполадок навигационной системы, которыми летчики объясняли необходимость отклониться от курса, зафиксировано не было, и что подобный маневр пилоты «Победы» уже пытались совершить днем ранее во время рейса Москва - Петербург.

В итоге Росавиация пришла к выводу, что рисунок в небе мог быть специально заказан руководством «Победы», и предложила «Аэрофлоту» рассмотреть вопрос об увольнении топ-менеджеров принадлежащего ему лоукостера.

По данным газеты «Ведомости», в дни после инцидента серьезно обсуждался вопрос отставки гендиректора «Победы» Калмыкова, однако по итогам оценки результатов его работы и показателей компании было принято решение ограничиться увольнением одного из его заместителей.