Суд оправдал предпринимателя Андерса Цахкна

Присяжный адвокат Пауль Керес в интервью BNS сообщил, что он считает решение суда правильным и обоснованным.

«Свой заключительный вывод суд построил на очень большом массиве доказательств и на более ранние решения суда по гражданским делам, все из которых подтверждают, что Андерс Цахкна не помогал Лехо Тамвере в совершении незаконных поступков», - отметил он.

«Кроме того, суд нашел, что совершенные Лехо Тамвер сделки и прочие действия не были противозаконными, поэтому даже если бы Цахкна в них и участвовал бы, ему нельзя было бы инкриминировать совершение преступления», - пояснил Керес.

Суд пришел к выводу, что нет оснований считать, что Лехо Тамвере, являясь членом правления фирмы OÜ Sillen Konsultatsioonid, при заключении договора поручительства 4 июня 2012 года нарушил приведенные в законе обязательства.

«Уголовным делом не доказано также, что Андерс Цахкна содействовал Тамвере в заключении этого договора», - выяснил суд.

По оценке суда, заключенное 25 июля 2012 года соглашение, рассматриваемое как декларативная долговая расписка, утвердило имеющиеся обязательства OÜ Sillen Konsultatsioonid и не противоречит экономическим интересам OÜ Sillen Konsultatsioonid. «По этой причине Тамвере при заключении соглашения не нарушил обязательство лояльности, поэтому отсутствует состав противоправного деяния», - заключил суд.

Суд нашел, что в силу этого Андерса Цахкна по предъявленному ему обвинению следует оправдать.

Расследование по делу Тамвере было завершено из соображений целесообразности еще в 2017 году.