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Россиянам, которые будут делать прививку от Covid-19, придется почти на два месяца отказаться от алкоголя. Тем временем петербургские бары запустили "Карту сопротивления" и отказываются закрываться. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Россиянам, которые будут делать прививку от Covid-19, придется почти на два месяца отказаться от алкоголя. Тем временем петербургские бары запустили "Карту сопротивления" и отказываются закрываться. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Придется не пить

Тем, кто будет делать прививку от коронавируса, необходимо отказаться от алкоголя за 14 дней до вакцинации и еще в течение 42 дней после первой инъекции, сообщила во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова. Итого - 56 дней.

"Как минимум две недели до иммунизации - абсолютно точно надо прекратить прием [алкоголя]. Выработка иммунитета - это 21 день между двумя инъекциями и еще 21 день после инъекции", - сказала Попова в эфире радио "Комсомольская правда".

О том, что российская вакцина от Covid-19 и алкоголь несовместимы, первой заявила вице-премьер Татьяна Голикова, однако она говорила только о 42 днях и использовала менее жесткую формулировку - "ограничить принятие алкоголя", а не "прекратить".

Голикова, возглавляющая оперативный штаб по борьбе с коронавиурсом, сказала об этом в пятницу, когда власти Москвы объявили о начале масштабной вакцинации людей из групп риска - врачей, учителей и соцработников. Начинать вакцинацию с этой недели и в других регионах Голикову просил президент Владимир Путин.

Накануне "Медуза" сообщила, что в Москве прививают не только медиков и преподавателей, но и "всех желающих", а подробные инструкции о том, как получить прививку, можно найти в чате в "Телеграме". Шесть человек, не относящихся к группам риска, рассказали изданию, что с 5 по 7 декабря смогли привиться от коронавируса в столичных и подмосковных больницах.

О том, что в очередях за прививками оказались не только врачи и учителя, Би-би-си рассказывала в своем видео.

Роскомнадзор предупреждает

Тем временем Роскомнадзор предупредил о недопустимости "фейков" о коронавирусе и вакцинации. Закон о наказании за "фейковые новости" начал действовать весной 2019 года, в этом году многие россияне были оштрафованы за сообщения о коронавирусе, которые не подтвердились.

"В связи с началом масштабной вакцинации обращаем внимание СМИ, социальных сетей и иных популярных интернет-ресурсов на недопустимость распространения неподтвержденной информации, касающейся необходимости вакцинации, ее безопасности и используемых вакцин от Covid-19", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Чиновники считают, что "фейки" о вакцине, скорость регистрации которой вызвала вопросы в мире, формируют искаженное представление о необходимости вакцинации, а также "дискредитируют деятельность органов управления здравоохранением", вызывая недоверие к "реализуемым в стране мероприятиям" по борьбе с Covid-19.

Роскомнадзор уже направил "Медиазоне" уведомление с требованием удалить статью "Невидимая эпидемия. Как коронавирус шел по системе ФСИН". Как пишет издание, надзорное ведомство считает, что в публикации есть данные о "неконтролируемом распространении инфекции", а также о попытках Федеральной службы исполнения наказаний "скрыть реальное количество инфицированных, находящихся в тяжелом состоянии, числе летальных исходов по этой причине".

Барный бунт в Петербурге

Владельцы петербургских баров отказываются подчиняться распоряжению городских властей о закрытии общепита и питейных заведений на новогодние праздники. Они считают, что наказание Роспотребнадзора не так сильно ударит по их бизнесу, как закрытие с 30 декабря до 3 января.

На сайте anticovidmap.com появилась "Карта сопротивления", на которой отмечены бары, не собирающиеся закрываться.

"Эти рестораны, бары и кальянные продолжают работать для гостей в штатном режиме. Если они будут соблюдать постановление, то не выживут и все закроются. Некоторые заведения работают с закрытой дверью. Пишите им в соцсети или звоните", - говорится в заявлении на сайте.

Проект запустил предприниматель Александр Коновалов. Карта пополняется как самими заведениями, так и их гостями. Сейчас на ней уже более 100 заведений по всему городу, в том числе на самой известной питейной улице Рубинштейна.

С пониманием к этой акции отнесся даже депутат Госдумы Виталий Милонов. "Не могу поддержать создателей антиковидной карты, но понять могу. Думаю, что надо находить компромисс, надо спасать наши рестораны, бары и закусочные. И не запретительными мерами, как это было сделано городским законодательным собранием", - сказал он РИА Новости.

Бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко предложил такой компромисс - пускать в бары и рестораны в новогоднюю ночь только переболевших коронавирусом. "Петербург - второй по количеству заболевших город. Так что там наберется народу много встречать Новый год в ресторанах", - заявил он агентству.

"Рестораторы Петербурга по сути объявили кампанию гражданского неповиновения. Не от того, что они так хотят. А потому, что по-другому не могут, - заявил бизнес-омбудсмен Борис Титов. - Запрет на работу полностью лишает их дохода, компенсировать это им никто не собирается. Соответственно, перед экономической смертью им ничего не остается, как демонстративно сопротивляться".

На две тысячи случаев меньше

Тем временем суточный прирост Covid-19, фиксируемый оперативным штабом, во вторник сократился - до 26 097 новых случаев. Накануне было 28 142 заражений за сутки, а еще днем ранее выявили рекордные за все время пандемии 29 039 случаев. Ниже отметки в 28 тысяч суточный прирост не опускался с пятницы.

В Москве за сутки зарегистрировали 5 232 новых случаев. Это примерно на 2 тысячи меньше, чем в понедельник (7 279 заражений), но при этом подскочило число госпитализаций - 1 705 против 1 253 накануне.

За сутки в России скончались 562 пациента с Covid-19. Рекордное число смертей фиксировали в прошлую среду - 589. После этого три дня суточная смертность превышала 500 летальных исходов, а потом два дня была ниже - 457 и 456 смертей.

Общее количество заражений коронавирусом в России во вторник превысило 2,5 млн случаев (2 515 009), число выздоровевших достигло 1 981 526 (за сутки - 24 938), число смертей выросло до 44 159. Росстат при этом регистрирует гораздо больше смертей от Covid-19.

Темп прироста новых случаев заражения "потихонечку начал стабилизироваться", заявила Попова. По ее оценке, самая сложная ситуация наблюдается в Карелии, а лучшие показатели - в Татарстане, Чечне и Краснодарском крае.

Кроме того, Попова сказала, что продленные накануне до конца 2022 года коронавирусные требования для школ могут отменить раньше, если они станут не нужны. Речь идет о раздельных классах, отдельных переменах, измерении температуры и отмене линеек.

"Если мы увидим весной, что дальше это будет не нужно, к 1 сентября мы это изменим, но пока мы ориентируемся и, как и весной, могу сказать, что сегодня мы планируем долгую нашу совместную жизнь с вирусом", - предупредила Попова в эфире "Комсомольской правды".

Новый год она посоветовала встречать в кругу семьи и не ходить в гости. Глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург сказал, что в новогоднюю ночь даже вакцинированным можно выпить шампанское: "Один стакан шампанского никому никогда не вредил, даже иммунной системе".

Здоровье Путина

Тема публикаций о "предположительно близких людях Путина", а также о слухах "о его неважном здоровье" была поднята в ходе общения пресс-секретаря президента Дмитрий Пескова с журналистами, пишет Интерфакс.

"Я вчера сказал о нашем отношении к разным таким вот расследованиям. Это некая компиляция разных слухов. Мы знаем, кто этим занимается, и, более того, знаем, что это будет продолжаться и дальше. Что касается здоровья - то это чушь полная. Вот тут вообще никакого приличия нет: ну хотя бы спросили, мы бы ответили", - сказал Песков.

"Владимира Путина это не беспокоит, да и нельзя сказать, что растет количество этих публикаций", - добавил он.

Во вторник издание "Проект" сообщило, что Путин как минимум с конца лета находится в своей резиденции в Сочи, а не в Ново-Огарево, "но об этом не хотел сообщать - все ждали вторую волну заболеваемости коронавирусом". "В такие моменты, по представлению Кремля, народ должен думать, что президент находится в столице или рядом с ней", - пишет издание, ссылаясь на собеседников, знакомых с графиком Путина.