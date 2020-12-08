В Южной Эстонии запрещен выход на лед приграничных водоемов

"Лед еще слишком тонок, чтобы выдержать вес человека. Во избежание возможных трагических случаев мы запрещаем выход на такой слабый лет", — сказал руководитель бюро пограничной охраны Лыунаской префектуры Меэлис Саарепуу.

"Безопасно выходить на лед, толщина которого равномерно составляет 7-10 см. С берега на первый взгляд может показаться, что лед достаточно надежный, но это не означает, что безопасно на всем озере", — отметил Саарепуу.

Саарепуу добавил, что пограничники постоянно следят за состоянием льда и обязательно сообщат, когда толщина льда позволит выйти рыбакам на озеро.